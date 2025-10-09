Home Spa Rituale im Trend: SPA MANUFACTUR® stellt neue Spa Box für ganzheitliche Pflege zuhause vor
Mit der kuratierten Hideaways Collection bringt SPA MANUFACTUR® professionelle Spa-Behandlungen, Aromatherapie und Hautpflegekompetenz erstmals in private Räume.
Das Unternehmen SPA MANUFACTUR® präsentiert mit der neuen HOME SPA BOX SUITE & CHALETS ein Konzept, das die Struktur professioneller Spa-Behandlungen in ein privates Ritual überträgt. Entwickelt wurde die Linie von Iris Kuhn, Spa-Expertin und Gründerin, die seit über zwei Jahrzehnten internationale Hotelspas konzipiert.
Die Box umfasst zwölf sorgfältig zusammengestellte Produkte aus den Bereichen Aromatherapie, Körperpflege und Mineralbehandlung. Ergänzt wird das Ritual durch ein kompaktes Gesichtspflege-Set der Marke CELLBERRIES®, das den Transfer zwischen professioneller Anwendung und täglicher Routine ermöglicht.
„Das Ziel war, die Essenz einer Spa-Behandlung auf das Wesentliche zu reduzieren – Struktur, Rhythmus und sensorische Präzision,“ erklärt Iris Kuhn. „Es geht nicht um Wellness im herkömmlichen Sinn, sondern um eine bewusste Form von Pflegepraxis im Alltag.“
Ganzheitliche Spa-Systematik für den privaten Raum
Das Konzept folgt dem Ablauf einer klassischen Spa-Behandlung: aromatische Einstimmung, Reinigung, Mineralisierung, Ölpflege und Nachruhe.
Jedes Produkt basiert auf botanischen Ölen, Pflanzenauszügen und mineralischen Wirkstoffen, formuliert für eine regelmäßige, strukturierte Anwendung.
Die Edition ist inspiriert von der Hideaways Collection des Unternehmens, die ursprünglich für exklusive Hotelspas entwickelt wurde. Nun wird das System erstmals für den privaten Gebrauch adaptiert – mit demselben Anspruch an Ästhetik und Funktionalität.
Design, Ritual und Funktion
Die Gestaltung der Box lehnt sich an klassische Spa-Ausstattung und Apothekendesign an. Ergänzend liegen Anwendungskarten und eine Face Chart bei, die eine präzise Orientierung der Routine ermöglichen.
So entsteht ein Ritual, das sich in moderne Pflegekultur einfügt – reduziert, nachvollziehbar und ohne Überladung.
„Die Nachfrage nach strukturierten Ritualsystemen wächst deutlich“, beobachtet Kuhn. „Viele Menschen suchen heute nach Orientierung zwischen professioneller Hautpflege und eigenständiger Anwendung.“
Neue Impulse im Spa-Markt
Mit dem neuen Home Spa Konzept reagiert SPA MANUFACTUR® auf den Trend zu kuratierten Pflegeritualen im Premiumsegment.
Die Verbindung aus professioneller Spa-Systematik, botanischer Formulierung und minimalistischer Gestaltung positioniert das Unternehmen an der Schnittstelle von Design, Pflegewissenschaft und Achtsamkeit.
Über SPA MANUFACTUR®
SPA MANUFACTUR® entwickelt seit über 20 Jahren Spa-Konzepte, Signature Treatments und Produktlinien für internationale Luxushotellerie und private Spa-Suiten. Gründerin Iris Kuhn arbeitet an der Schnittstelle von Design, Aromen-Komposition und funktioneller Pflanzenintelligenz.
Über CELLBERRIES®
CELLBERRIES® ist die High-Performance Skincare Brand von Iris Kuhn.
Die Systempflege folgt dem Prinzip The Glow Code – Holistic Glow. Pure Cell Intelligence. und verbindet pflanzenbasierte Formulierungen mit innovativer Wirkstofftechnologie.
Pressekontakt
SPA MANUFACTUR® | CÔTÉ CŒUR Blogazine
Deidesheim | Deutschland
welcome@cotecoeur.de
www.cotecoeur.de