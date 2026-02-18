GLOWY SKIN ACADEMY™ Face Yoga, Skin Sculpting & Skincare Coaching Masterclasses
Face Yoga in professioneller Präzision
In exklusiven Präsenzformaten vermittelt sie anatomisch fundierte Techniken zur kontrollierten Muskelaktivierung und Spannungsregulation und - bisher einzigartig - mit hautphysiologischem Background nach TCM. Der Fokus liegt auf Präzision statt Intensität – mit klarer Abgrenzung sensibler Areale und professionellen Hygienestandards.
Die Masterclass verbindet High-End Lifestyle mit funktioneller Expertise und richtet sich an anspruchsvolle Teilnehmer:innen sowie Professionals aus Kosmetik, Spa, Fitness und Wellness.
Statt kurzfristiger Effekte steht nachhaltige Gewebestrukturierung und Hautgesundheit im Mittelpunkt – ohne invasive Eingriffe oder apparative Überstimulation.
Mit der GLOWY SKIN ACADEMY™ etabliert Iris Kuhn ein Format, das Face Yoga aus dem Trendkontext löst und in einen professionellen, ästhetisch anspruchsvollen Rahmen überführt.