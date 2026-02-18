Kontakt
GLOWY SKIN ACADEMY™ Face Yoga, Skin Sculpting & Skincare Coaching Masterclasses

Face Yoga in professioneller Präzision

(Deidesheim, )
Mit der GLOWY SKIN ACADEMY™ Masterclass positioniert Iris Kuhn Face Yoga neu – als strukturiertes Trainingssystem für mimische Muskulatur, Lymphfluss und Gewebetonus.

In exklusiven Präsenzformaten vermittelt sie anatomisch fundierte Techniken zur kontrollierten Muskelaktivierung und Spannungsregulation und - bisher einzigartig - mit hautphysiologischem Background nach TCM. Der Fokus liegt auf Präzision statt Intensität – mit klarer Abgrenzung sensibler Areale und professionellen Hygienestandards.

Die Masterclass verbindet High-End Lifestyle mit funktioneller Expertise und richtet sich an anspruchsvolle Teilnehmer:innen sowie Professionals aus Kosmetik, Spa, Fitness und Wellness.

Statt kurzfristiger Effekte steht nachhaltige Gewebestrukturierung und Hautgesundheit im Mittelpunkt – ohne invasive Eingriffe oder apparative Überstimulation.

Mit der GLOWY SKIN ACADEMY™ etabliert Iris Kuhn ein Format, das Face Yoga aus dem Trendkontext löst und in einen professionellen, ästhetisch anspruchsvollen Rahmen überführt.

Organic Concepts GmbH

CELLBERRIES®
The Glow Code – Holistic Glow. Pure Cell Intelligence.
High-Performance Skincare System mit fünf Signature Treatments – entwickelt für sichtbare Konturdefinition, Kollagenaktivierung und langanhaltenden Glow.

SPA MANUFACTUR®
Professionelle Spa-Produktlinie & Signature Treatment Collection von Iris Kuhn.
Entwickelt für High-End-Hotelspas – vereint luxuriöse Formulierungen, effiziente Schulungssysteme und wirtschaftlich skalierbare Spa-Konzepte.
Beinhaltet ein 360° Marketing Package – exklusiv & kostenfrei für Spa-Partner.

GLOWY SKIN ACADEMY™
Face Yoga · Skin Sculpting · Holistic Education · Masterclasses · Workshops · Retreats
Online-Trainingsplattform von Iris Kuhn – verbindet ästhetische Präzision, Gesichtsanatomie und sensorisches Bewusstsein.

CÔTÉ CŒUR®
Das Lifestyle-Blogazine von Iris Kuhn – kuratiert an der Schnittstelle von Ästhetik, Wellbeing und botanischer Intelligenz.
CÔTÉ CŒUR® vereint Skincare, Nutrition, Spa Culture & Slow Luxury in einem redaktionellen Format.
Hier erscheinen exklusiv die Marken CELLBERRIES®, SPA MANUFACTUR® und die GLOWY SKIN ACADEMY™ – sowie zweimal im Monat der MOON GUIDE von Iris Kuhn, ein stilpräziser Leitfaden für zyklische Hautpflege, hormonelle Balance und sinnlich-intelligente Selbstfürsorge.

Deidesheim | Deutschland
www.cotecoeur.de
welcome@cotecoeur.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
