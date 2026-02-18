Kontakt
Face Yoga Ausbildung mit hautphysiologischem Fundament

Warum Iris Kuhn mit der GLOWY SKIN ACADEMY™ neue Maßstäbe mit höchsten Standards für professionelle Face Yoga Instruktoren:innen setzt

Face Yoga ist weltweit etabliert. Doch bisher berücksichtigt kein Ausbildungsprogramm, dass im Gesicht nicht nur Muskulatur trainiert wird – sondern Haut, Lymphsystem, Bindegewebe und Barrierefunktion unmittelbar mitarbeiten.

Genau hier liegt der entscheidende Unterschied der Face-Yoga-Ausbildung an der GLOWY SKIN ACADEMY™.

Diese Ausbildung basiert nicht ausschließlich auf Muskelaktivierung.

Sie basiert auf Hautphysiologie.

Face Yoga und Hautphysiologie – eine überfällige Verbindung

Das Gesicht ist kein isoliertes Muskelareal. Über 40 mimische Muskeln sind direkt mit der Haut verbunden. Jede Bewegung beeinflusst:

– Mikrozirkulation

– Lymphfluss

– Spannungsmuster

– Kollagenarchitektur

– Hautbarriere

Unsachgemäße Techniken können Spannungen verstärken, Lymphbahnen irritieren oder Gewebe überreizen.

Die Face-Yoga-Ausbildung von Iris Kuhn integriert deshalb:

– funktionelle Anatomie der mimischen Muskulatur

– hautphysiologische Grundlagen

– Lymphsystematik im Gesichtsbereich

– strukturierte Intensitätssteuerung

– klare Abgrenzung sensibler Areale (Hals- und Schilddrüsenbereich bleibt ausgespart)

– professionelle Hygiene- und Sicherheitsstandards

Diese Verbindung aus Muskeltraining und Hautverständnis ist im aktuellen Ausbildungsmarkt einzigartig.

Qualifikation mit internationaler Spa-Expertise

Was Iris Kuhn für diese Face-Yoga-Ausbildung qualifiziert, ist nicht allein ihre Spezialisierung auf Gesichtsarbeit – sondern ihre über 20-jährige Tätigkeit in der internationalen Premium-Hotellerie und Spa-Szene.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten entwickelt und coacht sie:

– Gesichtsbehandlungsprogramme

– Signature SPA Treatments

– Hautpflegelinien

– ganzheitliche Health- und Wellbeing-Konzepte

– Spa-Standards für internationale Top-Destinationen

Die Face-Yoga-Ausbildung profitiert von diesem Hintergrund:

Sie ist kein isoliertes Kursformat, sondern eingebettet in professionelle Behandlungssysteme und hautphysiologische Verantwortung.

Professionelle Face-Yoga-Ausbildung für Kursanbieter:innen

Die GLOWY SKIN ACADEMY™ qualifiziert Teilnehmer:innen dazu, Face Yoga eigenständig als strukturiertes Kursformat anzubieten:

– in eigenen Kursräumen

– in Fitnessstudios

– in Spa- und Wellnessumgebungen

– auf Events und Retreats

– im Online-Segment

Neben Technik und Anatomie vermittelt die Ausbildung auch:

– professionellen Kursaufbau

– verbale Anleitungskompetenz

– verantwortungsvolle Intensitätsführung

– Integration in bestehende Health- & Beauty-Konzepte

Ganzheitlichkeit als Ausbildungsstandard

Im Unterschied zu reinen Technikprogrammen verbindet die Face-Yoga-Ausbildung von Iris Kuhn:

Muskelarbeit

Hautphysiologie

Ästhetik

Wellbeing

und strukturelle Gesundheitskompetenz

Diese ganzheitliche Perspektive verleiht der Ausbildung ihren High-End-Charakter – geprägt durch jahrzehntelange Arbeit im Premium-Segment.

Fazit

Die Face-Yoga-Ausbildung an der GLOWY SKIN ACADEMY™ steht für:

– professionelle Face-Yoga-Instructor-Qualifikation

– hautphysiologisch fundiertes Training

– internationale Spa-Expertise

– höchste Qualitätsstandards

– nachhaltige Positionierung im Premiumsegment

Sie ist kein Trendkurs.

Sondern ein strukturiertes Ausbildungsprogramm für verantwortungsbewusste Instructor:innen, die Face Yoga fachlich korrekt, sicher und auf höchstem Niveau anbieten möchten.

Organic Concepts GmbH

CELLBERRIES®
The Glow Code – Holistic Glow. Pure Cell Intelligence.
High-Performance Skincare System mit fünf Signature Treatments – entwickelt für sichtbare Konturdefinition, Kollagenaktivierung und langanhaltenden Glow.


SPA MANUFACTUR®
Professionelle Spa-Produktlinie & Signature Treatment Collection von Iris Kuhn.
Entwickelt für High-End-Hotelspas – vereint luxuriöse Formulierungen, effiziente Schulungssysteme und wirtschaftlich skalierbare Spa-Konzepte.
Beinhaltet ein 360° Marketing Package – exklusiv & kostenfrei für Spa-Partner.

GLOWY SKIN ACADEMY™
Face Yoga · Skin Sculpting · Holistic Education · Masterclasses · Workshops · Retreats
Online-Trainingsplattform von Iris Kuhn – verbindet ästhetische Präzision, Gesichtsanatomie und sensorisches Bewusstsein.

CÔTÉ CŒUR®
Das Lifestyle-Blogazine von Iris Kuhn – kuratiert an der Schnittstelle von Ästhetik, Wellbeing und botanischer Intelligenz.
CÔTÉ CŒUR® vereint Skincare, Nutrition, Spa Culture & Slow Luxury in einem redaktionellen Format.
Hier erscheinen exklusiv die Marken CELLBERRIES®, SPA MANUFACTUR® und die GLOWY SKIN ACADEMY™ – sowie zweimal im Monat der MOON GUIDE von Iris Kuhn, ein stilpräziser Leitfaden für zyklische Hautpflege, hormonelle Balance und sinnlich-intelligente Selbstfürsorge.

Deidesheim | Deutschland
www.cotecoeur.de
welcome@cotecoeur.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
