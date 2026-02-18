FACE YOGA Ausbidlung auf Höchstniveau
Iris Kuhn etabliert mit der GLOWY SKIN ACADEMY™ einen einzigartigen Qualitätsstandard für professionelle Face-Yoga-Instructor:innen
Mit der Face-Yoga-Ausbildung der GLOWY SKIN ACADEMY™ positioniert Iris Kuhn ein Instructor-Programm, das in Struktur, fachlicher Tiefe und internationaler Spa-Expertise derzeit eine Ausnahmestellung einnimmt.
Hautphysiologie als Alleinstellungsmerkmal
Face Yoga arbeitet direkt an der mimischen Muskulatur – und damit in unmittelbarer Verbindung zu Haut, Lymphsystem, Bindegewebe und Barrierefunktion.
Während viele Ausbildungsangebote primär auf Muskelübungen fokussieren, integriert die Face-Yoga-Ausbildung von Iris Kuhn konsequent:
– funktionelle Anatomie der Gesichtsmuskulatur
– Lymphsystematik im Gesichtsbereich
– Mikrozirkulation und Gewebedynamik
– kollagenrelevante Spannungsmechanismen
– Hautbarriere- und Gewebeverträglichkeit
– professionelle Hygiene- und Sicherheitsprotokolle
– klare Abgrenzung sensibler Areale, insbesondere des Hals- und Schilddrüsenbereichs
Diese Verbindung von Face-Yoga-Instructor-Qualifikation und hautphysiologischem Hintergrund stellt ein zentrales Differenzierungsmerkmal im Ausbildungsmarkt dar.
Über 20 Jahre internationale Premium-Spa-Expertise
Die Ausbildung basiert auf der mehr als 20-jährigen Tätigkeit von Iris Kuhn in der internationalen Premium-Hotellerie und Spa-Szene.
Sie entwickelt und coacht seit über zwei Jahrzehnten:
– Gesichtsbehandlungsprogramme
– Signature SPA Treatments
– Hautpflegelinien
– professionelle Spa-Konzepte
– ganzheitliche Health- und Wellbeing-Formate für internationale Top-Destinationen
Diese Erfahrung fließt strukturell in die Face-Yoga-Ausbildung ein. Das Programm ist damit nicht isoliert als Kursangebot konzipiert, sondern in professionelle Behandlungs- und Hautkonzepte eingebettet.
Professionelle Face-Yoga-Instructor-Ausbildung mit klarer Marktfähigkeit
Die zertifizierte Face-Yoga-Ausbildung der GLOWY SKIN ACADEMY™ qualifiziert Absolvent:innen dazu, Face Yoga eigenständig als strukturiertes Kursformat anzubieten:
– in eigenen Kursräumen
– in Fitnessstudios
– in Spa- und Wellnessumgebungen
– auf Events und Retreats
– im Online-Segment
Neben Anatomie und Hautphysiologie vermittelt das Programm:
– professionellen Kursaufbau
– sichere Intensitätssteuerung
– verbale Anleitungskompetenz
– Integration in bestehende Health-, Beauty- und Spa-Konzepte
Damit wird Face Yoga als verantwortungsvolles, fachlich fundiertes Trainingsformat positioniert – jenseits kurzfristiger Trendangebote.
Einzigartig durch Struktur und Verantwortung
Die GLOWY SKIN ACADEMY™ Face-Yoga-Ausbildung verbindet:
zertifizierte Face-Yoga-Instructor-Qualifikation
hautphysiologische Fachkompetenz
internationale Spa-Expertise
ganzheitliche Health-Integration
und Premium-Qualitätsstandards
Mit dieser Kombination etabliert Iris Kuhn ein Ausbildungsprogramm, das Face Yoga als professionelle Disziplin mit klarer fachlicher Verantwortung definiert.