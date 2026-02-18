Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1051621

Organic Concepts GmbH Weinstraße 5b 67146 Deidesheim, Deutschland http://cotecoeur.de
Ansprechpartner:in Frau Iris Kuhn
Logo der Firma Organic Concepts GmbH

FACE YOGA Ausbidlung auf Höchstniveau

Iris Kuhn etabliert mit der GLOWY SKIN ACADEMY™ einen einzigartigen Qualitätsstandard für professionelle Face-Yoga-Instructor:innen

(lifePR) (Deidesheim, )
Der Markt für Face Yoga wächst rasant. Gleichzeitig fehlt es an professionellen Ausbildungsprogrammen, die den sensiblen anatomischen und hautphysiologischen Anforderungen der Gesichtsarbeit gerecht werden.

Mit der Face-Yoga-Ausbildung der GLOWY SKIN ACADEMY™ positioniert Iris Kuhn ein Instructor-Programm, das in Struktur, fachlicher Tiefe und internationaler Spa-Expertise derzeit eine Ausnahmestellung einnimmt.

Hautphysiologie als Alleinstellungsmerkmal

Face Yoga arbeitet direkt an der mimischen Muskulatur – und damit in unmittelbarer Verbindung zu Haut, Lymphsystem, Bindegewebe und Barrierefunktion.

Während viele Ausbildungsangebote primär auf Muskelübungen fokussieren, integriert die Face-Yoga-Ausbildung von Iris Kuhn konsequent:

– funktionelle Anatomie der Gesichtsmuskulatur

– Lymphsystematik im Gesichtsbereich

– Mikrozirkulation und Gewebedynamik

– kollagenrelevante Spannungsmechanismen

– Hautbarriere- und Gewebeverträglichkeit

– professionelle Hygiene- und Sicherheitsprotokolle

– klare Abgrenzung sensibler Areale, insbesondere des Hals- und Schilddrüsenbereichs

Diese Verbindung von Face-Yoga-Instructor-Qualifikation und hautphysiologischem Hintergrund stellt ein zentrales Differenzierungsmerkmal im Ausbildungsmarkt dar.

Über 20 Jahre internationale Premium-Spa-Expertise

Die Ausbildung basiert auf der mehr als 20-jährigen Tätigkeit von Iris Kuhn in der internationalen Premium-Hotellerie und Spa-Szene.

Sie entwickelt und coacht seit über zwei Jahrzehnten:

– Gesichtsbehandlungsprogramme

– Signature SPA Treatments

– Hautpflegelinien

– professionelle Spa-Konzepte

– ganzheitliche Health- und Wellbeing-Formate für internationale Top-Destinationen

Diese Erfahrung fließt strukturell in die Face-Yoga-Ausbildung ein. Das Programm ist damit nicht isoliert als Kursangebot konzipiert, sondern in professionelle Behandlungs- und Hautkonzepte eingebettet.

Professionelle Face-Yoga-Instructor-Ausbildung mit klarer Marktfähigkeit

Die zertifizierte Face-Yoga-Ausbildung der GLOWY SKIN ACADEMY™ qualifiziert Absolvent:innen dazu, Face Yoga eigenständig als strukturiertes Kursformat anzubieten:

– in eigenen Kursräumen

– in Fitnessstudios

– in Spa- und Wellnessumgebungen

– auf Events und Retreats

– im Online-Segment

Neben Anatomie und Hautphysiologie vermittelt das Programm:

– professionellen Kursaufbau

– sichere Intensitätssteuerung

– verbale Anleitungskompetenz

– Integration in bestehende Health-, Beauty- und Spa-Konzepte

Damit wird Face Yoga als verantwortungsvolles, fachlich fundiertes Trainingsformat positioniert – jenseits kurzfristiger Trendangebote.

Einzigartig durch Struktur und Verantwortung

Die GLOWY SKIN ACADEMY™ Face-Yoga-Ausbildung verbindet:

zertifizierte Face-Yoga-Instructor-Qualifikation

hautphysiologische Fachkompetenz

internationale Spa-Expertise

ganzheitliche Health-Integration

und Premium-Qualitätsstandards

Mit dieser Kombination etabliert Iris Kuhn ein Ausbildungsprogramm, das Face Yoga als professionelle Disziplin mit klarer fachlicher Verantwortung definiert.

Organic Concepts GmbH

CELLBERRIES®
The Glow Code – Holistic Glow. Pure Cell Intelligence.
High-Performance Skincare System mit fünf Signature Treatments – entwickelt für sichtbare Konturdefinition, Kollagenaktivierung und langanhaltenden Glow.

SPA MANUFACTUR®
Professionelle Spa-Produktlinie & Signature Treatment Collection von Iris Kuhn.
Entwickelt für High-End-Hotelspas – vereint luxuriöse Formulierungen, effiziente Schulungssysteme und wirtschaftlich skalierbare Spa-Konzepte.
Beinhaltet ein 360° Marketing Package – exklusiv & kostenfrei für Spa-Partner.

GLOWY SKIN ACADEMY™
Face Yoga · Skin Sculpting · Holistic Education · Masterclasses · Workshops · Retreats
Online-Trainingsplattform von Iris Kuhn – verbindet ästhetische Präzision, Gesichtsanatomie und sensorisches Bewusstsein.

CÔTÉ CŒUR®
Das Lifestyle-Blogazine von Iris Kuhn – kuratiert an der Schnittstelle von Ästhetik, Wellbeing und botanischer Intelligenz.
CÔTÉ CŒUR® vereint Skincare, Nutrition, Spa Culture & Slow Luxury in einem redaktionellen Format.
Hier erscheinen exklusiv die Marken CELLBERRIES®, SPA MANUFACTUR® und die GLOWY SKIN ACADEMY™ – sowie zweimal im Monat der MOON GUIDE von Iris Kuhn, ein stilpräziser Leitfaden für zyklische Hautpflege, hormonelle Balance und sinnlich-intelligente Selbstfürsorge.

Deidesheim | Deutschland
www.cotecoeur.de
welcome@cotecoeur.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.