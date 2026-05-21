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CELLBERRIES® SKIN LONGEVITY IS THE NEW LUXURY

Warum funktionelle Skincare heute tiefer wirken muss als klassische „Glow“-Kosmetik

(lifePR) (Deidesheim, )
Die internationale Beauty- und Longevity-Forschung befindet sich mitten in einem Paradigmenwechsel. Begriffe wie Clean Beauty, Selfcare oder Glow Skin sind längst kein Differenzierungsmerkmal mehr – sie sind heute Grundvoraussetzung. Mandatory.

Die Zukunft professioneller Hautpflege liegt tiefer: in der biologischen Funktion der Haut, ihrer zellulären Kommunikation, ihrer Stressresistenz und ihrer Fähigkeit zur Regeneration.

CELLBERRIES® SKINCARE versteht Haut deshalb nicht als Oberfläche, sondern als hochaktives neuro-immunologisches Organ mit eigener Intelligenz, eigener Rhythmik und eigener Erinnerungsfähigkeit.

Im Zentrum steht nicht die kurzfristige Optimierung des Erscheinungsbildes – sondern Skin Longevity, Skin Resilience und die langfristige Stabilisierung einer gesunden, funktionalen Hautarchitektur und -Balance - HEALTHY SKIN BARRIER.

Von „Glow“ zu Skin Longevity aka SKINGEVITY

Die moderne ästhetische Dermatologie entwickelt sich aktuell rasant in Richtung:
  • Longevity Skincare
  • Inflammaging Prevention
  • Regenerative Dermatology
  • Mitochondrial Support
  • Neurocosmetics
  • Skin-Gut-Axis
  • Circadian Skin Biology
  • Barrier Repair
  • Cellular Repair Systems
  • Functional Skincare
  • Transdermal Skin Nutrition
Internationale Studien aus den Bereichen Epigenetik, Neuroimmunologie und Zellbiologie zeigen zunehmend deutlich: Chronische Mikroentzündungen (Inflammaging) gehören zu den zentralen Treibern vorzeitiger Hautalterung.

Oxidativer Stress, Umwelttoxine, UV-Strahlung, Schlafmangel, hormonelle Dysbalancen, emotionale Daueranspannung und eine entzündungsfördernde Ernährung beeinflussen nicht nur das Hautbild – sondern verändern langfristig zelluläre Prozesse wie:
  • Kollagensynthese
  • mitochondriale Energieproduktion
  • Barriereschutz
  • Lymphaktivität
  • Mikrozirkulation
  • Zellkommunikation
  • regenerative Reparaturmechanismen
Die Haut verliert dadurch nicht nur Spannkraft oder Glow – sie verliert ihre funktionale Stabilität.

Die Haut als neurobiologisches System

Bei CELLBERRIES® SKINCARE betrachten wir Hautpflege nicht isoliert kosmetisch, sondern integrativ.

Die Haut steht permanent im Austausch mit:
  • Nervensystem
  • Hormonsystem
  • Immunsystem
  • Mikrobiom
  • Lymphsystem
  • emotionalem Stresslevel
  • zirkadianem Rhythmus
Genau hier entsteht die neue Generation funktioneller Hautpflege: Neurocosmetics.

Berührung (Oxytocin, Serotonin, Dopamin!!), Temperatur, Duftprofile, manuelle Techniken, transdermale Wirkstoffsysteme und somatische Regulation beeinflussen nachweislich vegetative Prozesse, Muskelspannung, Durchblutung und inflammatorische Reaktionen.

Deshalb basiert das CELLBERRIES® Konzept nicht allein auf Wirkstoffen – sondern auf einem intelligenten Zusammenspiel aus:
  • funktioneller Skincare
  • professioneller Spa-Erfahrung
  • manueller Lymphaktivierung
  • Ritual Intelligence
  • TCM-inspirierter Beobachtung
  • Skin Check-In Ritualen
  • anti-inflammatorischer Functional Nutrition
  • hochpotenten antioxidativen Pflanzenstoffen
  • transdermaler Versorgung der Haut


Daily Skin Check-In: Hautbewusstsein statt Symptombehandlung

Ein zentraler Bestandteil der CELLBERRIES® Philosophie ist der tägliche Skin Check-In.

Noch bevor Produkte appliziert werden, beginnt die bewusste Wahrnehmung der Haut:
  • Wie wirkt die Mikrozirkulation?
  • Gibt es Schwellungen oder Lymphstau?
  • Wie reagiert die Augenpartie?
  • Zeigt sich Trockenheit oder inflammatorische Aktivität?
  • Gibt es hormonelle Veränderungen?
  • Wie wirkt die Hautbarriere?
  • Welche Organsysteme spiegeln sich im Gesicht?
Dieser Ansatz basiert unter anderem auf Elementen aus:
  • TCM (Traditional Chinese Medicine)
  • lymphatischer Beobachtung
  • somatischer Wahrnehmung
  • moderner Skin Biology
  • professioneller Facial Diagnostics
Das Gesicht wird dadurch nicht nur ästhetisch betrachtet, sondern als funktioneller Spiegel innerer Balance.

Inflammaging: Die stille Entzündung der Haut

Chronische Mikroentzündungen zählen heute zu den relevantesten Mechanismen biologischer Hautalterung.

Dieser Prozess – international als Inflammaging bezeichnet – läuft oft über Jahre unbemerkt ab. Die Haut wirkt:
  • sensibler
  • reaktiver
  • trockener
  • müder
  • weniger regenerationsfähig
Gleichzeitig nimmt die Fähigkeit der Zellen ab, effizient mit oxidativem Stress umzugehen.

Genau deshalb spielen antioxidative Systeme eine Schlüsselrolle in moderner Skin Longevity.

CELLBERRIES® setzt hier bewusst auf:
  • antioxidative Botanical Complexes
  • hochaktive Pflanzenstoffe
  • funktionelle Skin Food Konzepte
  • anti-inflammatory Skincare
  • Barrier Support
  • lipidreiche Regeneration
  • transdermale Versorgungssysteme
Denn hochwertige Hautpflege endet nicht an der Oberfläche.

Functional Nutrition & Transdermal Skincare

Für Iris Kuhn, CEO & Founder von CELLBERRIES® SKINCARE war Hautpflege nie getrennt von Ernährung, Nervensystem und Zellversorgung.

Bereits lange bevor Begriffe wie Skin Longevity oder Biohacking Skincare populär wurden, basierte ihr Ansatz auf:
  • anti-entzündlicher Ernährung
  • antioxidativer Functional Nutrition
  • hochwertigen Supplement-Systemen
  • Omega-Fettsäuren
  • adaptogenen Pflanzenstoffen
  • Lymphaktivierung
  • Barrierestabilisierung
  • zellunterstützender Ritualpflege
CELLBERRIES® versteht Hautpflege deshalb als transdermale Functional Skincare.

Die Haut wird nicht „überpflegt“, sondern intelligent versorgt – mit dem Ziel, physiologische Prozesse zu unterstützen:
  • Feuchtigkeitsbindung
  • Zellschutz
  • Mikrozirkulation
  • Kollagenstabilität
  • Hautbarriere
  • Regeneration
  • Hautkomfort
  • neuroästhetisches Wohlbefinden


Die Zukunft professioneller Skincare

Der globale Beauty-Markt bewegt sich aktuell weg von reinem „Beauty Marketing“ – hin zu evidenzorientierter Hautgesundheit und professioneller, fundierter Information in Form von Coachings, Masterclasses und Expert hosted Retreats. Iris Kuhn hat hierfür GLOWY SKIN ACADEMY™ gegründet. 

Konsumentinnen suchen heute:
  • wissenschaftliche Tiefe
  • professionelle Expertise
  • funktionelle Wirksamkeit
  • sensorische Qualität
  • Nervensystem-Regulation
  • nachhaltige Hautstabilität
  • intelligente Ritualsysteme
  • individuelle Begleitung
Die Zukunft gehört nicht aggressiver Optimierung – sondern regenerativer Balance.

Nicht kurzfristigem Glow.
Sondern resilienter Hautfunktion.

Nicht oberflächlicher Kosmetik.
Sondern funktioneller Skin Biology.

CELLBERRIES®

Holistic Glow. Pure CELL Intelligence.

CELLBERRIES® verbindet moderne Skin Longevity Ansätze mit professioneller SPA-Expertise, neuroästhetischer Wahrnehmung, funktioneller Botanical Nutrition und transdermaler Hochleistungs-Skincare.

Im Mittelpunkt steht die Haut nicht als Trendfläche – sondern als lebendiges System aus Zellfunktion, Berührung, Rhythmus, Regeneration und Balance.

Denn echter Glow entsteht nicht durch Überkorrektur.
Er entsteht dort, wo Haut gesund arbeiten kann.

Organic Concepts GmbH

CELLBERRIES®
The Glow Code – Holistic Glow. Pure Cell Intelligence.
High-Performance Skincare System mit fünf Signature Treatments – entwickelt für sichtbare Konturdefinition, Kollagenaktivierung und langanhaltenden Glow.



SPA MANUFACTUR®
Professionelle Spa-Produktlinie & Signature Treatment Collection von Iris Kuhn.
Entwickelt für High-End-Hotelspas – vereint luxuriöse Formulierungen, effiziente Schulungssysteme und wirtschaftlich skalierbare Spa-Konzepte.
Beinhaltet ein 360° Marketing Package – exklusiv & kostenfrei für Spa-Partner.



GLOWY SKIN ACADEMY™
Face Yoga · Skin Sculpting · Holistic Education · Masterclasses · Workshops · Retreats
Online-Trainingsplattform von Iris Kuhn – verbindet ästhetische Präzision, Gesichtsanatomie und sensorisches Bewusstsein.



CÔTÉ CŒUR®
Das Lifestyle-Blogazine von Iris Kuhn – kuratiert an der Schnittstelle von Ästhetik, Wellbeing und botanischer Intelligenz.
CÔTÉ CŒUR® vereint Skincare, Nutrition, Spa Culture & Slow Luxury in einem redaktionellen Format.
Hier erscheinen exklusiv die Marken CELLBERRIES®, SPA MANUFACTUR® und die GLOWY SKIN ACADEMY™ – sowie zweimal im Monat der MOON GUIDE von Iris Kuhn, ein stilpräziser Leitfaden für zyklische Hautpflege, hormonelle Balance und sinnlich-intelligente Selbstfürsorge.




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