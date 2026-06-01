Architectural Loft Residence im Palais Langheinrich Mannheim – Exklusive Loftwohnung in begehrter Oststadtlage
Historische Palais-Architektur, offene Loftdramaturgie und zeitgemäßer Wohnkomfort: Im denkmalgeschützten Palais Langheinrich in der Mannheimer Oststadt präsentiert KUHN OBJEKTE eine außergewöhnliche Design-Residence mit rund 155 m² Wohnfläche, hochw
Architectural Loft Residence im Palais Langheinrich Mannheim
Wer in der heutigen Immobilienwelt nach Individualität sucht, findet diese nur selten in standardisierten Neubaukonzepten. Umso begehrter sind Immobilien, die architektonische Identität, historische Substanz und zeitgemäßen Wohnkomfort auf authentische Weise miteinander verbinden.
Genau diese Verbindung verkörpert die aktuell von KUHN OBJEKTE angebotene Loft-Residence im renommierten Palais Langheinrich in Mannheim.
Das denkmalgeschützte Gebäudeensemble zählt zu den architektonisch prägendsten Wohnadressen der Mannheimer Oststadt. Im Zuge einer hochwertigen Kernsanierung wurde historische Bausubstanz behutsam mit moderner Gebäudetechnik und zeitgemäßem Wohnkomfort vereint.
Auf rund 155 Quadratmetern Wohnfläche entfaltet sich ein großzügiges Raumkonzept mit offener Loftarchitektur, klaren Sichtachsen und einer außergewöhnlich ruhigen Wohnatmosphäre. Charakteristische Stahlträger, großzügige Fensterflächen und die fließende Verbindung von Wohnen, Essen und Kochen verleihen der Immobilie ihren unverwechselbaren Charakter.
Im Mittelpunkt steht der offen gestaltete Wohnbereich mit einer maßgefertigten Designküche und zentraler Kochinsel. Die Architektur setzt bewusst auf Großzügigkeit und Licht. Vollständig öffenbare Fensterfronten schaffen eine nahezu loggiaartige Atmosphäre und eröffnen attraktive Ausblicke auf die Umgebung sowie auf die markante Christuskirche.
Auch technisch erfüllt die Residence höchste Ansprüche. KNX-Gebäudeautomation, Audio- und Videosteuerung, CAT7-Netzwerkverkabelung sowie integrierte Lautsprechersysteme ermöglichen modernes, vernetztes Wohnen auf anspruchsvollem Niveau.
Der private Rückzugsbereich verfügt über ein großzügiges Schlafzimmer, eine separate Ankleide sowie ein hochwertig ausgestattetes Bad en Suite. Ein weiteres Zimmer kann flexibel als Homeoffice, Gästezimmer oder zusätzlicher Schlafbereich genutzt werden.
Neben der Immobilie selbst überzeugt insbesondere die Lage. Die Mannheimer Oststadt gehört seit vielen Jahren zu den begehrtesten Wohnquartieren der Metropolregion Rhein-Neckar. Historische Architektur, kulturelle Einrichtungen, hochwertige Gastronomie und kurze Wege in die Innenstadt schaffen eine Lebensqualität, die urbanes Wohnen mit architektonischem Anspruch verbindet.
Mit dieser Architectural Loft Residence präsentiert KUHN OBJEKTE eine Immobilie für Käuferinnen und Käufer, die nicht nur Wohnfläche suchen, sondern Räume mit Charakter, Geschichte und Identität.
UNTERNEHMENSINFORMATION
KUHN OBJEKTE steht für die diskrete Vermarktung ausgewählter Wohn- und Architekturimmobilien. Der Fokus liegt auf charakterstarken Objekten mit besonderer Lagequalität, architektonischer Identität und nachhaltigem Wert. Statt standardisierter Vermarktung setzt KUHN OBJEKTE auf individuelle Präsentationskonzepte, hochwertige Exposés und eine zielgerichtete Ansprache anspruchsvoller Käufergruppen.
Immobilien mit Charakter. Architektur mit Identität.