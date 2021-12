Festtagskonzerte Berliner Residenz Orchester

Momente der Besinnung in bewegten & unsicheren Zeiten - das Kammerensemble des Berliner Residenz Orchesters lädt am 24., 25. & 26. Dezember 2021 zu herzerwärmenden & ergreifenden Weihnachtskonzerten im Schloss Charlottenburg ein, die seit Jahren zur Tradition des Orchesters gehören.Neben „La Notte“, dem Flötenkonzert Nr.2 g-moll RV 439 von Antonio Vivaldi werden Kompositionen von Johann Sebastian Bach die Herzen erwärmen. Es erklingen u.a. seine Orchestersuite h-moll BWV 1067 und „Schließe, mein Herze, dies selige Wunder“ aus dem Weihnachtsoratorium BWV 248.Die „Weihnachtssinfonie Op.2 Nr.12“ für Streicher & Cembalo des italienischen Komponisten Francesco Manfredini läßt einen friedlichen & weihnachtlichen Zauber im lichten Saal erblühen, der sich auch in Georg Friedrich Händels „But who may abide the day of His coming“ aus seinem „Messiah“ (HWV 56) widerspiegelt.Gesungen werden die Arien des Konzertes von der bezaubernden Mezzosopranistin Friederike Harmsen. Solistin am Cembalo ist Alexandra Rossmann, die Flöten-Soli werden von Yasuko Fuchs-Imanaga gespielt.Gleichsam eine langjährige Tradition des Berliner Residenz Orchesters sind die Silvester - & Neujahrskonzerte in der prachtvollen Kulisse des Schlosses, die in diesem Jahr ganz im Zeichen der musikalischen Gepflogenheiten am Preußenhof stehen.So erklingt die Sinfonie Nr.3 D-Dur, komponiert von Friedrich dem Großen selbst. Verzaubern wird auch das virtuose Allegro aus dem Flötenkonzert G-Dur von Johann Joachim Quantz – dem Hofmusiker, Flötenlehrer & musikalischem Mentor von Friedrich II.Mit berührenden Arien von Händel & Mozart (gesungen von Alena Karmanova & Ulf Dirk Mädler) wird das alte Jahr stimmungsvoll verabschiedet – während das „Brandenburgische Konzert Nr.5“ von Johann Sebastian Bach im majestätischen Flair des Schlosses seine hinreißende Vitalität entfaltet & Zuversicht auf Neues ausstrahlt.24.12.21 Konzertbeginn 16:00h / Einlass in den Konzertsaal 15:00h25. & 26.12.21 Konzertbeginn 20:00h / Einlass in den Konzertsaal 19:30h31.12.21 Konzertbeginn 20:00h / Einlass in den Konzertsaal 19:30h01.01.22 Konzertbeginn 20:00h / Einlass in den Konzertsaal 19:30hWeißer Saal im Neuen Flügel von Schloss CharlottenburgKarten 64,00€Karten an allen bekannten VVK / im Museumsshop Altes Schloss von Schloss Charlottenburg / über den Kartenshop auf www.residenzkonzerte.berlin.de / telefonisch unter 030/ 258 10 350 oder an der AbendkasseAlle Konzerte unterliegen den aktuell geltenden Hygienemaßnahmen des Senats von Berlin. Es gilt 2G+.Näheres dazu auf unserer Website Orangerie Berlin GmbHSpandauer Damm 2214059 BerlinTelefon 030 / 258 10 35 01mareike.schmidt@orangerie.berlin