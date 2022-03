Benefiz-Konzert "Amarilli mia bella - Serenade am Preußenhofe" 26. März 2022

Das Kammerensemble des Berliner Residenz Orchesters widmet sein Konzert „“, dessen Inhalt die Sehnsucht nach Liebe & Wärme widerspiegelt, dem ukrainischen Volk, das Opfer eines gewaltsamen Angriffskrieges ist. Das Ensemble möchte damit ein Zeichen gegen Krieg & Unmenschlichkeit auf dieser Welt setzen.Die gesamten Einnahmen & Gagen dieses Konzertes werden an die jüdische Gemeinde Chabad Lubawitsch gespendet, um diese bei der Beherbergung & Betreuung der aus Odessa geflüchteten Waisenkinder zu unterstützen.Während nach dem kalten preußischen Winter auch am königlichen Hofe sehnsüchtig der Frühling herbeigesehnt wurde, traf man sich zu festlichen Abendgesellschaften, um bei Kerzenschein herzerwärmender Musik zu lauschen oder gar selbst zu musizieren.Das Kammerensemble des Berliner Residenz Orchesters – gewandet in preußisch-blaue & silberglänzende historische Kostüme (Kostümbild Marie Landgraf) - lässt diese Tradition amin dervon Schloss Charlottenburg aufleben.Passend zum majestätischen & zugleich lichten Flair der Orangerie werden Kompositionen der preußischen Königsfamilie zu hören sein. Friedrich der Große beherrschte das Flötenspiel professionell & komponierte auch selbst. Seine virtuose „Sonate für Flöte e-Moll“ (Solist Masahiro Sekine) wird Sie ebenso begeistern wie das dreisätzige „Cembalokonzert in g“ seiner Schwester Wilhelmine von Preußen – Solistin am Cembalo ist die musikalische Leiterin des Berliner Residenz Orchesters Alexandra Rossmann.Da der preußische Hof musikalisch stark vom italienischen Zeitgeist beeinflusst wurde, werden auch Werke italienischer Barockkomponisten zu hören sein. Titelgebend für das Programm ist eine der drei hinreißenden Arietten aus der Sammlung „Arie Antiche“ – Giulio Caccini´s berühmtes „Amarilli mia bella“. Der melancholische Sologesang (Alena Karmanova) mit seinem Sehnen nach der schönen Amarilli lässt gleichsam die Sehnsucht im kalten Preußen nach wärmeren Tagen erahnen, die uns noch heute & gerade auch im übertragenen Sinne innewohnt.Weitere Werke aus der Sammlung „Arie Antiche“ sind die weithin bekannte Vertonung des Gedichtes „Caro mi oben“ von Tommaso Giordani & „O Cessate Di Piagarmi“ von Alessandro Scarlatti.In der glanzvollen Atmosphäre des Schlosses ist das Konzert in exklusivem Rahmen, mit dem derzeit gebotenen Abstand voneinander & ganz im Gedenken an das ukrainische Volk zu erleben.26.März 2022Konzertbeginn 20:00h / Einlass 19:00hGroße Orangerie von Schloss CharlottenburgKarten je Kategorie 34€/ 45€/ 55€Karten an allen bekannten VVK / im Museumsshop Altes Schloss von Schloss Charlottenburg / über den Kartenshop auf www.residenzkonzerte.berlin / telefonisch unter 030/ 25810350 oder an der Abendkasse.Alle Konzerte unterliegen den aktuell geltenden Hygienestandards des Senats Berlin. Näheres dazu auf unserer Website.