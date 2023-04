Welttanztag am 29. April 2023 à la Leipzig

Die Oper Leipzig kann zum Welttanztag am 29. April dieses Jahr eine beliebte Tradition wieder aufgreifen: Nachmittags auf dem Augustusplatz präsentieren sich open air über 20 freie Gruppen und zeigen 14 bis 17 Uhr die ganze Bandbreite des Tanzes. Im Opernhaus finden parallel in der großzügigen Garderobenhalle Kurse zu verschiedenen Tanzstilen statt. Das Leipziger Ballett lädt damit Tanzschaffende und Tanzbegeisterte aus der ganzen Stadt ein, die Vitalität und Faszination des Tanzes zu erleben. Unter dem Titel »Leipzig tanzt« bekommt der Tanz in seiner Vielfalt eine Bühne und feiert den Nachwuchs. Die Palucca Hochschule aus Dresden reist für ein exklusives Gastspiel um 19 Uhr im Opernhaus an mit Choreographien aus ihrer aktuellen Tanzproduktion »Soirée 2023«.Studierende der Palucca Hochschule für Tanz Dresden – von der Nachwuchsförderklasse 3 bis hin zum dritten Studienjahr des BachelorStudiengangs Tanz sowie den Elevinnen und Eleven des Kooperationsprojekts der Hochschule mit dem Semperoper Ballett – präsentieren bei diesem erstmalig abendfüllenden Gastspiel an der Oper Leipzig Choreographien aus ihrem aktuellen Repertoire. Die Stücke sind das Ergebnis eines intensiven schöpferischen Prozesses und der engen künstlerischen Zusammenarbeit mit internationalen Gastchoreographinnen und -choreographen sowie künstlerischen Mitarbeitenden und Alumni der Hochschule. Das Publikum darf sich auf Choreographien von Jon Ole Olstad, Stijn Celis, Brian Scalini, Maria Chiara de’Nobili, Prof. José Biondi, Gentian Doda und August Bournonville freuen.Freier Eintritt und freier Zugang zum Tanznachmittag auf dem Augustusplatz! Sämtliche Kurs- und Tanztermine 14 – 17 Uhr sowie die beteiligten Gruppen finden Sie online in einem pdf als Download. Die Ballettvorstellung der Palucca Hochschule für Tanz beginnt um 19 Uhr im Opernhaus. Die Tickets kosten 12 – 23 Euro, für Schüler:innen und Studierende gibt es 40% Ermäßigung, für Kinder bis 12 Jahren 50% Ermäßigung.Alle Kartenwünsche für das Gastspiel der Palucca Hochschule können online unter oper-leipzig.de erfüllt werden oder über den Besucherservice der Oper Leipzig Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr, am Welttanztag bis 19 Uhr, sowohl an der Kasse im Opernhaus als auch telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261.Informationen zum Internationalen Welttanztag mit der diesjährigen Botschaft der chinesischen Tänzerin und Choreographin YANG Liping: https://www.international-dance-day.org/