Weihnachtshörspiele des Kinderchores

Zur Weihnachtszeit läuft der Kinder- und Jugendchor der Oper Leipzig unter der Leitung von Sophie Bauer zur Hochform auf und ist wie mit Zeitumdreher von Harry Potters Freundin Hermine in vielen Produktionen gleichzeitig zu erleben. Wenn ihre erlebnisreichen Vorstellungen im Opernhaus und in der Musikalischen Komödie pandemiebedingt ausfallen müssen, bremst das die jungen Sängerinnen und Sänger schmerzhaft aus, auch wenn das zu ihrem eigenen Schutz geschieht. Advent und Weihnachten bedeutet für sie vor allem, auf der Bühne zu spielen oder im Orchestergraben mit dem Gewandhausorchester zu musizieren. Einen kleinen Trost und große Freude bringt ihnen in diesem Winter eine neue Hörspielproduktion der bekannten Märchenoper »Hänsel und Gretel« und der Nussknacker-Geschichte. 16 Kinder aus dem Chor haben – nach einem Zoom-Coaching mit der Schauspielerin Verena Noll – die einzelnen Textpassagen eingesprochen, die anschließend mit musikalischen Tonaufnahmen aus den früheren Inszenierungen umrahmt wurden. Sophie Bauer: »Sie waren Feuer und Flamme dafür und konnten auf diesem Umweg Theaterluft schnuppern und in Erinnerungen schwelgen.«In der Podcastserie der Oper Leipzig »Fermate« gibt es also ab sofort für kleine Hörerinnen und Hörer zwei Weihnachtsmärchen mit Musik: Humperdincks »Hänsel und Gretel« und Tschaikowskis »Der Nussknacker«, gesprochen von Mitgliedern des Kinderchors der Oper Leipzig. Eine Fermate ist ein Innehalten in der Musik, ein Moment, in dem man voller Vorfreude und Spannung erwartet, wie es weitergeht. Von dieser Spannung ist unsere aktuelle Situation und die vieler Kulturschaffender nun erneut geprägt. Daher kommt der Podcast »Fermate« jetzt zurück. Für Krimi-Fans ist eine »Untrue-Crime«-Reihe in Planung. Hier werden die Dramaturginnen Anna Diepold und Nele Winter über Verbrechen in Oper, Musical und Ballett sprechen.