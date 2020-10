WAHRHEITEN - Ausschreibung

THEMATIK



Die Suche nach der Wahrheit – hehres Ziel oder verlorene Liebesmüh? Was Wahrheit ist und wie sie zu erlangen sei, darauf haben schon zahlreiche kluge Köpfe aus Philosophie, Politik, Religion und Wissenschaft ganz unterschiedliche Antworten gefunden und vor allem Fragen gestellt: Können sich zwei Wahrheiten widersprechen? Ist die Wahrheit immer eine Tochter ihrer Zeit, wie Le-onardo da Vinci behauptete? Welche Rolle spielt die Wahrheit in heutigen Zeiten, in denen Begriffe wie Fake News, Alternative Facts und Lügenpresse in vieler Munde sind? Gibt es so etwas wie die eine Wahrheit überhaupt?



Für ein Opernhaus ist natürlich auch die Frage spannend, welche Rolle das Thema Wahrheit für die Kunst und die Kunstschaffenden spielt. Aus diesem Grund lädt die Oper Leipzig junge Komponistinnen und Komponisten ein, sich mit der Thematik künstlerisch auseinanderzusetzen und veranstaltet einen Kompositionswettbewerb zum Thema »Wahrheiten«. Ziel des Wettbewerbs, der nun bereits zum zweiten Mal stattfindet, ist neben der Förderung der jungen Künstlerinnen und Künstler die Anregung zur künstlerischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Fragestellungen. Im Mittelpunkt steht das ureigenste Instrument des Menschen, die Stimme.



ART UND UMFANG DER KOMPOSITION



1. In Auseinandersetzung mit dem Thema »Wahrheiten« soll eine Komposition für Sologesang (Stimmlage ad lib.) und Klavier geschaffen werden.



2. Die dem Werk unterlegten Texte können frei gewählt werden.



3. Die Aufführungsdauer soll maximal 10 Minuten betragen.



TEILNAHMEBEDINGUNGEN



1. Teilnahmeberechtigt sind junge Komponistinnen und Komponisten aller Nationalitäten unter 35 Jahren.



2. Die Komposition darf vorher weder ganz noch in Teilen aufgeführt, veröffentlicht oder bei anderen Wettbewerben eingereicht worden sein.



3. Jede Teilnehmerin oder Teilnehmer darf nur eine Komposition für den Wettbewerb einreichen.



4. Die Partitur ist in gut leserlicher Form in fünffacher Ausfertigung einzusenden. Da der Wettbewerb anonym stattfindet, darf keine Namensnennung oder Signierung auf der Partitur erfolgen. Angaben zur Identität des Komponisten (Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefon, E-Mail, Kurzvita) sind in einem verschlossenen Briefumschlag der Sendung separat beizulegen.



5. Die teilnehmenden Komponisten übertragen der Oper Leipzig das Recht zur Uraufführung des prämierten Werkes beim Preisträgerkonzert am 22. Juni 2021 und stellen das Aufführungsmaterial unentgeltlich und frei von Rechten Dritter zur Verfügung.



6. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2021. Der Beitrag ist an folgende Adresse zu senden: Oper Leipzig | »Kompositionswettbewerb« | Augustusplatz 12 | 04109 Leipzig



7. Nach der Preisverleihung verbleibt ein Exemplar der Partitur als Archivmaterial bei der Oper Leipzig. Nur auf ausdrücklichen Wunsch und bei entsprechendem Vermerk im verschlossenen Briefumschlag werden die weiteren Partituren an die Teilnehmer auf dem normalen Postweg zurückgesandt.



JURY



1. Eine fünfköpfige unabhängige Jury wählt unter den eingereichten Werken drei Kompositionen aus, die beim Preisträgerkonzert am 22. Juni 2021 uraufgeführt werden.



2. Der Fach-Jury gehören an:



Jury-Vorsitz

Prof. Ulf Schirmer

Intendant und Generalmusikdirektor der Oper Leipzig



Jury-Rat

Salome Kammer

Lehrstuhl für Gesang (Theorie u. Praxis der Aufführung Neuer Musik), Hochschule für Musik und Theater München



Prof. Gerd Kühr

Lehrstuhl für Komposition und Musiktheorie, Universität für Musik und darstellende Kunst Graz



Joscha Schaback

Senior Promotion Manager, Schott Music GmbH & Co. KG



Olaf Wegener

Projektleitung Förderprojekte Zeitgenössische Musik, Deutscher Musikrat



PREISVERLEIHUNG UND PREISTRÄGERKONZERT



1. Die Partituren werden der Jury anonym vorgelegt. Die Entscheidung der Jury ist unanfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



2. Die Beiträge der drei Finalisten werden bei einem Preisträgerkonzert am 22. Juni 2021 im Konzertfoyer der Oper Leipzig uraufgeführt.



3. Die endgültige Juryentscheidung und Preisverleihung erfolgt direkt im Anschluss an die Uraufführungen.



4. Es wird ein teilbares Preisgeld von 3000 € finanziert vom Förderkreis der Oper Leipzig e.V. zur Verfügung gestellt.

