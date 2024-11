Vloggen für die Oper Leipzig

Ihr erstes Video über die Chorfreizeit des Kinder- und Jugendchores ist online: Benno Benesch (17) und Gustav Louis (16) sind selber Mitglieder des Kinder- und Jugendchores der Oper Leipzig und haben die gemeinsamen Proben und Erlebnisse filmisch dokumentiert. Der erste Vlog, ein Blog-Format im Video, findet sich in den sozialen Medien der Oper Leipzig. Das neue Reporterteam will hinter die Kulissen der Oper Leipzig blicken und Oper als Kunst auch für andere Jugendliche erlebbarer machen. Beide singen seit fast 12 Jahren im Jugend- und Kinderchor der Oper und spielten wichtige Rollen bei Aufführungen – Benno z. B. den König Artus, Gustav zuletzt den Peter Pan.Benno Benesch hat in seiner Freizeit neben den Bühnenauftritten schon eine Regiehospitanz bei einem Schauspiel in der Schweiz absolviert, ist Mitgründer des Leipziger Jugendkollektivs „Peace Harmony Collective“, das Jugendlichen eine Bühne bietet, und außerdem Gründer, Moderator und Musikredakteur des Schulradios »Radio GAP – Gymnasium am Palmengarten«. Gustav Louis spielt nebenbei noch Geige, macht auch eigene Musik und hat mit Musikproducing angefangen. Die Motivation für den Vlog ergab sich aus ihrer Liebe zum Chor und zur Musik. Gustav Louis: »… am Ende ist und bleibt Singen das Tollste. Deshalb lässt sich der Chor einfach mit nichts vergleichen. Ich kann auch gar nicht genau sagen, was in mir passiert, wenn ich nach einem vollen und anstrengenden Schultag, mit dem Kopf voller Elfte-Klasse-Stress in der Chorprobe sitze und singe, aber ohne diesen Ausgleich würde mir so einiges fehlen! Doch das Beste am Kinderchor ist die Gemeinschaft, der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe und die vielen wunderbaren Menschen, mit denen man die vielen Erinnerungen und Momente teilen kann und mit denen man zusammen musiziert.«