Uwe Scholz Gala, 1.12.2018

IN GEDENKEN AN UWE SCHOLZ

Ballett-Gala anlässlich des 60. Geburtstages des Choreografen



60 Jahre alt wäre Uwe Scholz am 31. Dezember dieses Jahres geworden. Dem Leipziger Ballett unter der Leitung von Ballettdirektor und Chefchoreograf Mario Schröder ist es ein besonderes Anliegen, das Erbe des Choreografen zu pflegen, der mit nur 45 Jahren am 21. November 2004 allzu jung verstarb. Es gilt, in seinen Choreografien die Erinnerung an einen Ausnahmekünstler lebendig zu halten. Gemeinsam mit Freunden und Weggefährten ehrt das Leipziger Ballett am Samstag, 1. Dezember 2018 Uwe Scholz in einer Gala.



Nach Stationen am Stuttgarter Ballett und am Ballett Zürich kam Uwe Scholz 1991 als Ballettdirektor und Chefchoreograf nach Leipzig und prägte die Nachwendezeit der Company nachhaltig. Mario Schröder tanzte hier unter ihm als Erster Solist. Schröder war es auch, der Scholz dazu bewegte, das Angebot aus Leipzig anzunehmen. Zeit seines Lebens schuf Scholz über 100 Ballette, die noch heute Bestandteil des Repertoires des Leipziger Balletts sind. Nicht zuletzt erfährt sein Wirken als Choreograf in Mario Schröder, dem gegenwärtigen Ballettdirektor und Chefchoreografen in Leipzig, ein Weiterbestehen.



Gäste der wichtigsten Stationen seines Schaffens sowie das Leipziger Ballett tanzen zur Uwe Scholz Gala Auszüge aus den größten Werken des international gefragten und vielfach ausgezeichneten Choreografen: In Stuttgart erhielt Uwe Scholz nach seiner Ausbildung zum Tänzer seinen ersten festen Choreografievertrag und wurde 1982 zum ersten »Ständigen Choreografen« ernannt. Adhonay Soares, Solist des Stuttgarter Balletts tanzt die »Notations«, die Scholz einst zur Musik von Pierre Boulez für Vladimir Malakhov kreiert hatte. Mit 26 Jahren wurde Uwe Scholz zum damals jüngsten Leiter eines europäischen Tanzensembles am Ballett Zürich. Hier entstand neben vielen anderen Stücke die »Sonate« – in Leipzig getanzt von den Solisten Katja Wünsche und Yannick Bittencourt aus Zürich. Auch Berlin prägte Uwe Scholz mit seiner choreografischen Handschrift. Stargast Polina Semionova tanzt mit ihrem Partner Alejandro Virelles vom Staatsballetts Berlin das Pas de deux aus »Jeunehomme« von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Leipziger Ballett widmet sich neben Teilen der »Siebenten Symphonie« zur Musik von Beethoven auch den Werken, die Uwe Scholz in Leipzig kreierte und bringt Auszüge von »Rachmaninov«, »Die Große Messe« (Mozart), »Pax Questuosa« (Zimmermann) und »Die Schöpfung« (Haydn) auf die Bühne des Leipziger Opernhauses.



Siebente Symphonie

Ballett von Uwe Scholz

Musik von Ludwig van Beethoven

Yun Kyeong Lee | Carl van Godtsenhoven | Laura Costa Chaud | Lou Thabart | Luke Francis



Rachmaninow Sonata

Ballett von Uwe Scholz

Musik von Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow

Katja Wünsche | Yannick Bittencourt (Ballett Zürich)

Klavier Wolfgang Manz | Cello Daniel Pfister



Mozart Die Große Messe, Et incarnatus est

Ballett von Uwe Scholz

Musik von Wolfgang Amadeus Mozart

Fang-yi Liu | Madoka Ishikawa | Diana Sandu | Ana Belen Villalba

Sopran Bianca Tognocchi



Rachmaninow Suite für 2 Klaviere, 2. Satz

Ballett von Uwe Scholz

Musik von Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow

Yan Leiva | Lou Thabart

Klavier Wolfgang Manz | Alden Gatt



Mozart Jeunehomme Klavierkonzert, 2. Satz

Ballett von Uwe Scholz

Musik von Wolfgang Amadeus Mozart

Polina Semionova | Alejandro Virelles (Staatsballett Berlin)

Klavier Wolfgang Manz



Boulez Notations I-IV

Ballett von Uwe Scholz

Musik von Pierre Boulez

Adhonay Soares (Stuttgarter Ballett)



Zimmermann Pax Questuosa

Ballett von Uwe Scholz

Musik von Udo Zimmermann

Laura Costa Chaud | Juliano Toscano | Luke Francis



Haydn Die Schöpfung, Mit Würd und Hoheit angetan

Ballett von Uwe Scholz

Musik von Joseph Haydn

Yan Leiva

Tenor Martin Petzold



Leipziger Ballett

Musikalische Leitung Felix Bender

Gewandhausorchester

