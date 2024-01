Uraufführung des Musicals »Hello? Again!« an der Musikalischen Komödie Leipzig

Howard Carpendale hat es bereits angekündigt: In der Spielzeit 2024/25 kommt ein Musical mit seinen größten Hits auf die Bühne der Musikalischen Komödie Leipzig. Der klingende Titel dieses Jukebox-Musicals wird »Hello? Again!« lauten. Musical-Macher und Comedy-Star Thomas Hermanns wagt sich mit dieser Idee an einen ganz Großen im Schlager-Showbiz. Dass Howard Carpendales Songs auch mit klassischer Orchesterbegleitung harmonieren, wissen seine Fans spätestens seit den zwei Alben »Symphonie meines Lebens«, eingespielt zusammen mit dem Royal Philharmonic Orchestra. Wie gut sich seine Hits für ein Musical eignen, ist in der nächsten Spielzeit ab November 2024 in Leipzig zu erleben. Feststeht: Es wird eine temporeich-witzige Handlung durch vier Jahrzehnte. Die musikalische Leitung wird Michael Nündel übernehmen, ab 2024/25 der neue Musikdirektor der Musikalischen Komödie, der Spezialstätte der Oper Leipzig für Musicals und Operette mit eigenem Orchester, Ensemble, Chor und Ballett. Thomas Hermanns ist umfassend für Konzept und Regie verantwortlich.Ab sofort sind Tickets für ausgewählte Termine im Vorverkauf erhältlich – ohne die Premiere (2.11.24) und besondere Abonnementvorstellungen, die erst ab dem 1.6.24 in den freien Verkauf gehen werden. Weitere Informationen werden am 8.3.24 im Rahmen der Bekanntgabe der nächsten Spielzeit 2024/25 von der Oper Leipzig veröffentlicht. Die Kartenwünsche können online unter oper-leipzig.de erfüllt werden oder über den Besucherservice der Oper Leipzig Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr, sowohl an der Kasse im Opernhaus als auch telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261.