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Oper Leipzig Augustusplatz 12 04109 Leipzig, Deutschland http://www.oper-leipzig.de
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Unterwelten im Opernhaus

Einzigartiger Performance-Parcours nur bis Sonntag!

(lifePR) (Leipzig, )
Das Theaterprojekt »Unterwelten« entführt das Publikum in die geheimnisvollen Kellerräume des Opernhauses, die zu Bühne, Wohnzimmer, Schutzraum und Wartezimmer werden, um dem Mythos von Orpheus und Eurydike neues Leben einzuhauchen. Höllische Begegnungen mit singenden, spielenden, deklamierenden und tanzenden Gestalten führen durch Labyrinth und Mythen des Untergangs.

Neu wie aufregend an diesem Projekt ist sowohl die ästhetische Eroberung der Kellerräume des Opernhauses als auch die kollektive Erarbeitung der Szenen. In Künstlerkollektiven wird der Prozess zum Kunstwerk, und in demokratischen Debatten entsteht ein immersiver Parcours, der auch die Besuchenden einlädt, bislang verborgene Türen zu öffnen, Fragen zu stellen und individuelle Entscheidungen zu treffen.

  • Heute ist Premiere und es gibt nur noch vier Gelegenheiten: Fr,05.06., und Sa,07.06. 2026, jeweils 18:00 und 20:00.

  • Restkarten online unter www.oper-leipzig.de oder über den Besucherservice der Oper Leipzig Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr, sowohl an der Kasse im Opernhaus als auch telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261.

  • Eingang bei der Jungen Oper auf der Ringseite

  • Dauer: 1 Stunde

  • Empfohlen ab 14 Jahren

  • Der Parcours ist barrierearm

  • Neben den Solistinnen Natasa Dudar, Sandra Janke und Friederike Meinke sowie den Solisten Daniel Arnaldos, Randall Jakobsh, Josef Jugashvili, KT Flavio Salamanka und Matthias Stier wirken mit: Mitglieder des Mehrgenerationenclubs der Oper Leipzig, Rebecca Roks (Video), Niklas Gerwien (Ton) und Nils Scharhag (Technik), und die Dramaturginnen Anna Elisabeth Diepold, Marlene Hahn, Dr. Inken Meents, Dr. Kara McKechnie und Marie Poll. Teil des Künstlerkollektivs sind auch Ausstattungsleiter Dirk Becker und Assistentin Hyeonsu Jung, Kostümbildnerin Vanessa Raths, Lichtdesigner Michael Röger sowie der Technischen Leiter Gabor Zsitva.

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Oper Leipzig

Die Oper Leipzig steht in der Tradition von über 330 Jahren Musiktheater in Leipzig: 1693 wurde das erste Opernhaus am Brühl als drittes bürgerliches Musiktheater Europas nach Venedig und Hamburg eröffnet. Seit 1840 spielt das weltweit renommierte Gewandhausorchester zu allen Vorstellungen der Oper und des Leipziger Balletts. Neben dem heutigen, 1960 erbauten Opernhaus am Augustusplatz gehört die Musikalische Komödie im Stadtteil Lindenau zur Oper Leipzig, eine Spezialspielstätte für Operette und Musical mit eigenen Ensembles. Der mit über 720 Beschäftigten größte kulturelle Eigenbetrieb der Stadt umfasst insgesamt fünf ihn tragende Säulen: Oper, Musikalische Komödie, Leipziger Ballett, die Sparte der Jungen Oper und Vermittlung 360° und das Handwerk der Kostüm- und Theaterwerkstätten, die für sämtliche städtischen Bühnen produzieren. oper-leipzig.de

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