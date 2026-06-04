Unterwelten im Opernhaus

Neu wie aufregend an diesem Projekt ist sowohl die ästhetische Eroberung der Kellerräume des Opernhauses als auch die kollektive Erarbeitung der Szenen. In Künstlerkollektiven wird der Prozess zum Kunstwerk, und in demokratischen Debatten entsteht ein immersiver Parcours, der auch die Besuchenden einlädt, bislang verborgene Türen zu öffnen, Fragen zu stellen und individuelle Entscheidungen zu treffen.
Heute ist Premiere und es gibt nur noch vier Gelegenheiten: Fr,05.06., und Sa,07.06. 2026, jeweils 18:00 und 20:00.
Restkarten online unter www.oper-leipzig.de oder über den Besucherservice der Oper Leipzig Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr, sowohl an der Kasse im Opernhaus als auch telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261.
Eingang bei der Jungen Oper auf der Ringseite
Dauer: 1 Stunde
Empfohlen ab 14 Jahren
Der Parcours ist barrierearm
Neben den Solistinnen Natasa Dudar, Sandra Janke und Friederike Meinke sowie den Solisten Daniel Arnaldos, Randall Jakobsh, Josef Jugashvili, KT Flavio Salamanka und Matthias Stier wirken mit: Mitglieder des Mehrgenerationenclubs der Oper Leipzig, Rebecca Roks (Video), Niklas Gerwien (Ton) und Nils Scharhag (Technik), und die Dramaturginnen Anna Elisabeth Diepold, Marlene Hahn, Dr. Inken Meents, Dr. Kara McKechnie und Marie Poll. Teil des Künstlerkollektivs sind auch Ausstattungsleiter Dirk Becker und Assistentin Hyeonsu Jung, Kostümbildnerin Vanessa Raths, Lichtdesigner Michael Röger sowie der Technischen Leiter Gabor Zsitva.