Umfrage im Opernhaus zum Thema Mobilität

Am Wochenende findet zu den Vorstellungen im Opernhaus am 25. und 26. Februar 2023 eine kurze Publikumsbefragung statt. Es werden Informationen zur Anreise der Zuschauerinnen und Zuschauer gesammelt: woher sie kommen und ob sie Fahrrad, Auto, Bus oder Tram benutzen. Die aus den Antworten gewonnenen Daten ergeben eine erste Stichprobe, die im Rahmen der neuen Nachhaltigkeitsstrategie der Oper Leipzig erhoben wird. Sie fließt in die Berechnung des aktuellen CO2-Fußabdrucks ein und wird mit ausgewertet, wenn die Entscheidungen zum zukünftigen Maßnahmenplan anstehen.Weitere Umfragen zu dem Thema sind auch für die Musikalische Komödie in Planung, und für beide Spielstätten ist eine anschließende Erhebung im nächsten Herbst vorgesehen. Durchgeführt werden die Stichproben in Zusammenarbeit mit der Berliner Hochschule für Technik, dem Kooperationspartner der Oper Leipzig im Hinblick auf eine Din-Zertifizierung der Nachhaltigkeit.In der aktuellen Phase der Evaluation konnten bereits konkrete Einzelprojekte zur Nachhaltigkeit gestartet werden. Angelaufen ist das von Opera Fedora geförderte Projekt »Sustainable Costumes«, in dem in drei Opernproduktionen der Icelandic Opera und der Oper Leipzig der jeweilige Kostümkreislauf untersucht wird. Kostümdirektorin Silke Wey zeichnet als Kostümbildnerin verantwortlich für den ersten Projektdurchlauf zu »Peter Grimes« von Benjamin Britten – Premiere ist am 13. Mai 23. Die Kulturstiftung des Bundes unterstützt in der nächsten Spielzeit mit »Fonds Zero« die erste klimaneutrale Inszenierung der Oper Leipzig, »Mary Queen of Scots« der schottisch-amerikanischen Komponistin Thea Musgrave. Das Bühnenbild übernimmt Dirk Becker, Ausstattungsleiter der Oper Leipzig und zertifizierter Transformationsmanager für nachhaltige Kultur.