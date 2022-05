»Ukraine, das bin ich. Ukraine, das sind wir alle!«

Gemeinsam mit ihrer Schwester gestaltet die aus vielen Aufführungen der Oper Leipzig bekannte Sopranistin Olena Tokar weitere zwei Konzerte für ukrainische Geflüchtete im Konzertfoyer der Oper Leipzig: am 12. und 27. Mai 2022, jeweils um 15 Uhr. Die aus der Ukraine stammende Sängerin und ihre Familie möchten damit den vielen Landsleuten, die in Leipzig Zuflucht vor den Schrecken des Krieges gefunden haben, einen Moment der Ruhe und Ablenkung schenken. Nachdem die ersten beiden Konzerte regen Anklang fanden, entschieden sich die beiden Künstlerinnen für eine Wiederholung. Die Schwestern singen ukrainische Volksmusik und folkloristische Stücke, aber auch romantische Kunstlieder zusammen oder solo. Bei sehr bekannten Stücken wird das Publikum zum Mitsingen eingeladen. Olena Tokars Ehemann, der Pianist Igor Gryshyn, begleitet Teile des Programms am Flügel. Bei den ersten beiden Konzerten gab es unverhoffte Wiedersehen und Tränen sowohl der Freude als auch des Heimwehs.Olena Tokar setzte ihr Gesangsstudium am Kunst- und Kulturkolleg in Lugansk/Ukraine fort an der Nationalen Tschaikowski-Akademie in Kiew und an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. 2012 gewann sie den renommierten ARD-Musikwettbewerb und war Finalistin beim Wettbewerb BBC Singer of the World. Gastengagements führten sie an die Opernhäuser von Vilnius, Trondheim, Köln, Bozen, der Grange Park Opera sowie an die Semperoper Dresden mit Partien wie Violetta Valéry in »La traviata«, Zdenka in »Arabella«, Juliette in »Roméo et Juliette«, Marguerite in »Faust« und der Titelpartie in »Rusalka«. Olena Tokar ist seit 2010/11 im Ensemble der Oper Leipzig.Konzertfoyer im OpernhausDonnerstag, 12.05.2022, 15.00 UhrFreitag, 27.05.2022, 15.00 UhrEintritt erfolgt ohne Anmeldung und ohne Ticket, solange Plätze frei sind.