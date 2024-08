Thomas Eitler-de Lint ist der neue Direktor des Bayreuther Festspielchors

Heute gaben die Bayreuther Festspiele bekannt, dass Thomas Eitler - de Lint, Chordirektor an der Oper Leipzig, der neue Direktor des Chores der Bayreuther Festspiele wird. Anbei und online finden Sie die aktuelle Pressemeldung der Bayreuther Festspiele. Thomas Eitler- de Lint informierte die Sängerinnen und Sänger des Opernchors in Leipzig vorab über seine neue Doppelposition und sagte: »Mit großer Freude – aber auch Ehrfurcht und Respekt – sehe ich dieser fantastischen Aufgabe entgegen und freue mich auch darauf, die beiden Wagnerstädte Leipzig und Bayreuth mit meiner Tätigkeit in Verbindung zu setzen.«»Thomas Eitler-de Lint ist eine Spitzenkraft der europäischen Opernchorszene. In Produktionen wie »Peter Grimes« oder »Lady Macbeth von Mzensk« hat er den Leipziger Opernchor immer wieder zu Höchstleistungen geführt. Nicht zuletzt seit dem Festival Wagner 22 gilt er als profunder Kenner des gesamten Wagner-Repertoires. Ich freue mich sehr für ihn, dass diese exzellenten Leistungen und Kenntnisse jetzt mit dem Ruf nach Bayreuth geadelt werden, er aber der Oper Leipzig trotzdem weiterhin als Chordirektor erhalten bleibt.«