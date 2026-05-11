Tanz in den Sommer

Das Leipziger Ballett präsentiert auch im Juni ihre neueste Kreation »Eurydike«, ein Ballett des spanischen Choreographen Fran Díaz. Grundsätzlich versteht die Company unter der Leitung von Rémy Fichet Ballett als eine Kunstform im Hier und Heute. Um den choreographischen Nachwuchs aus den eigenen Reihen – wie vormals Fran Diaz – zu ermutigen und zu fördern, gibt es ein neues Format mit »New Waves«, Premiere am 2.Juli im LOFFT – DAS THEATER auf der Baumwollspinnerei.



Eine hollywoodverdächtige Premiere der Musikalischen Komödie findet am 13. Juni statt: »Strangers in the Night«, eine Tanzshow von Mirko Mahr zu Songs von Frank Sinatra. Tuomas Pursio singt die legendären Hits, Konzept und Sprechtexte stammen von Philipp J. Neumann. Eine »Kostprobe« daraus ist schon am 4. Juni zu erleben. Weitere Sommerpremieren präsentieren die Spielclubs der Oper Leipzig im Rahmen der diesjährigen ClubFusion von Oper Leipzig, Schauspiel Leipzig und tdjw vom 10. bis 22. Juni 2026. Und die Junge Oper zeigt erstmalig am 27. Juni ihre Inszenierung »Pit und Paula – frisch versalzen«, ein musikalisches Märchen mit dem Kinder- und Jugendchor der Oper Leipzig in der Schaubühne Lindenfels.



Das Opernhaus zeigt sich am 4., 5. und 7. Juni von einer geheimnisvollen, weil unbekannten Seite. »Unterwelten« entführt in die tiefen Kellergänge, wo performative und musikalische Überraschungen auf das Publikum warten. Zu diesem theatralen Parcours gibt es jeweils nur exklusive 40 Tickets – nicht verpassen! Auf die große Bühne kommen zwei dramatische Wiederaufnahmen: Händels »Giulio Cesare in Egitto« am 13. Juni und Tschaikowskis »Pique Dame« in der kongenialen Inszenierung von Lorenzo Fiorini am 20.Juni. »Giulio Cesare in Egitto« war die erste internationale Kooperation des Intendanten Tobias Wolff. Der Erfolg aus Paris und Leipzig in der bildstarken Inszenierung von Damiano Michieletto reist seitdem durch Europa und kehrt nun für drei Aufführungen zurück an die Pleiße. Im Rahmen der Vorstellung am 27. Juni verabschiedet die Oper Leipzig Tobias Wolff, der danach als Generalintendant an das Staatstheater Braunschweig wechseln wird.



Auch diesen Sommer, am 07. Juni, werden Ensemble und Orchester der Musikalischen Komödie das Abschlusskonzert im Rahmen des Stadtfestes auf dem Augustusplatz spielen. Die letzte Vorstellung vor der Sommerpause findet am 06. Juli mit »New Waves« statt, doch es gibt weitere finale Gelegenheiten. In der Musikalischen Komödie erklingt zum letzten Mal am 21. Juni der berühmte »Lambeth Walk« in »Me and My Girl«. Außerdem ist Albert Lortzings hochgelobte Revolutionsoper »Regina« – in der Regie von Bernd Mottl und unter der musikalischen Leitung von Constantin Trinks, vom diesjährigen Festival der Oper Leipzig – am 12. Juni zum allerletzten Mal zu bewundern.

(lifePR) (