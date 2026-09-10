Starregisseur an der Oper Leipzig & deutsche

Große Liebe, zerbrochene Freundschaft und die Frage nach dem verpassten Glück: Mit Tschaikowskis »Eugen Onegin« feiert die Oper Leipzig am 10. Oktober ihre erste Premiere der Saison. Regie führt Vasily Barkhatov, der 2028 bei den Bayreuther Festspielen Wagners »Ring des Nibelungen« inszenieren wird. Seine bildstarke Interpretation folgt der emotionalen Kraft von Tschaikowskis Musik und rückt Tatjana, Onegin und Lenskij ganz nah ans Publikum. Ein »Eugen Onegin« voller Leidenschaft, Wehmut und traumhaft schöner Bilder.



Der nächste Höhepunkt folgt am 17. Oktober: »Der Hase mit den Bernsteinaugen« feiert seine deutsche Erstaufführung an der Musikalischen Komödie. Das Musical nach dem Roman von Edmund de Waal mit Musik von Thomas Zaufke sowie Buch und Liedtexten von Henry Mason wurde 2019 beim Deutschen Musical Theater Preis gleich vierfach ausgezeichnet – darunter als »Bestes Musical«. Über 150 Jahre und mehrere Generationen entfaltet sich die große Saga einer jüdischen Familie über Erwartungen und Enttäuschungen, Generationenkonflikte, Familienstreit, Nähe und Verlust. Mit Witz, berührenden Momenten und einer Portion Tragik erzählt sie von den kleinen und großen Konflikten einer Familie – und davon, was über Generationen weitergegeben wird.



Kultig, herzlich und ein bisschen meschugge: Bereits am 3. und 4. Oktober feiert die Musikalische Komödie mit ihrem gesamten Ensemble den Saisonauftakt. Die Gala gibt einen musikalischen Vorgeschmack auf die kommenden Monate und schlägt zugleich den Bogen zum jüdischen Jahr »Tacheles« und zur jüdischen Tradition des Hauses.



Auch abseits der Premieren gibt es im Oktober viel zu entdecken: Mit Puccinis »La Bohème« kehrt am 18. Oktober einer der großen Opernklassiker zurück, bevor am 23. Oktober »Die Fledermaus« wieder in die Musikalische Komödie einzieht. Am 30. Oktober folgt mit »The Addams Family« ein echter Publikumshit: Seit seiner Premiere im November 2025 begeistert das Musical um die herrlich schräge Familie mit schwarzem Humor.



Im Opernhaus stehen außerdem »Der fliegende Holländer«, »La Traviata« und »Tosca« auf dem Programm. Neben dem Ensemble der Oper Leipzig singen prominente Gäste Puccinis »Tosca« mit Natalya Romaniw und Matteo Lippi. Das Leipziger Ballett lädt mit »Eurydike« erneut in Fran Díaz’ moderne Unterwelt ein, in der die Vorhölle zum Flughafenterminal wird. Auch für das junge Publikum ist gesorgt: »Das hässliche Entlein«, »Der Karneval der Tiere« und »Die kleine Meerjungfrau« stehen ebenfalls auf dem Oktober-Spielplan.

(lifePR) (