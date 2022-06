Spielplan Juli 2022 Oper Leipzig

Im sommerlichen Countdown auf die Festtage Wagner 22 möchte ich Ihnen noch die wesentlichen Informationen zum Juliprogramm von Oper, Leipziger Ballett und der Musikalischen Komödie zukommen lassen.Intershop ist zurück! Sieben Tänzerinnen und Tänzer aus dem Ensemble des Leipziger Balletts zeigen ihre choreografischen Ideen und Fantasien auf der Bühne von LOFFT – DAS THEATER in sechs Uraufführungen – Premiere am 1.7.22.Zur Club Fusion, der gemeinsamen Aktion der Spielclubs Leipziger Bühnen, präsentiert sich die Junge Oper mit einem Mehrgenerationenprojekt: Am 4.7. findet das Mitsingkonzert »Oma, lass uns singen« auf der Parkbühne des Geyserhauses statt. Der Kinderchor der Oper Leipzig, der Seniorenopernclub und der Chor des Seniorenbüros Nord singen gemeinsam mit dem Publikum Volkslieder, alte Schlager und Evergreens. Der Juli bringt auch die Saisonpremiere der Jungen Oper: Aus 159 Einsendungen beim Wettbewerb der Oper Leipzig und des Ernst Klett Verlages wurde der Stücktext für »König Artus« ausgewählt, und am 13., 14. und 15. Juli ist eine erfrischend neu gedachte königliche Legende im Kunstkraftwerk zu erleben.Die Musikalische Komödie bringt am 6.7.22 mit »Nachhall« wieder magischen Sound in das Museum der Bildenden Künste und hat außergewöhnliche Gäste zum »Balkanfeuer« eingeladen: Die weltbekannte rumänische Brassband Fanfare Ciocarlia heizt am 9. und 10.7. im Anschluss an die Ballettvorstellung live mit ihren temporeichen Balkan Beats ein. Am 17.7. beschließt die Musical-Comedy von Noel Gay »Me and my girl«, die Spielzeit und die Sommerpause der Oper Leipzig beginnt.Im Opernhaus enden die Festtage Wagner 22 – und damit das Jahrhundertereignis der 13 Bühnenwerke in drei Wochen – bereits am 14.7. mit »Parsifal«. Offiziell ist Prof. Ulf Schirmer als Intendant und Generalmusikdirektor bis zum 31. Juli 2022 im Amt, aber seine musikalische Leitung des »Parsifal« setzt den grandiosen Schlussakkord für seine Zeit an der Oper Leipzig. Ein Tipp: Das Kartenkontigent der Vorstellungen Wagner 22 ist erschöpft, dennoch können sich Nachfragen beim Besucherservice oder an der Abendkasse überraschenderweise lohnen. Alle aktuellen Informationen zum Spielplan unter http://www.oper-leipzig.de Eine der zentralen Anlaufstellen für den zeitgenössischen Tanz in Leipzig ist zweifellos das LOFFT. Hier treffen international renommierte Tanzschaffende auf innovative Künstler der freien Szene – ein Ort für neue Impulse und fruchtbare Synergien und der ideale Partner für das Leipziger Ballett in der Reihe »Intershop«. In diesem Format können die Tänzerinnen und Tänzer der Company eigene Choreografien entwickeln, also selbst schöpferisch tätig werden, neue Bewegungsspektren erforschen und ihre individuelle tänzerische Handschrift präsentieren. Die offene Form der Veranstaltung, in der die Nachwuchschoreografen mit Mut und Freude am Experiment auf tänzerische Identitätssuche gehen, macht den »Intershop« zu einem kreativen Labor des Tanzes.Die Kooperation findet ihre Austragungsstätte erneut in den Räumlichkeiten von LOFFT - DAS THEATER in der Halle 7 auf dem Gelände der Leipziger Baumwollspinnerei. In direkter Nachbarschaft zu verschiedensten Kunst- und Darstellungsformen eröffnet sich den Tänzerinnen und Tänzern ein experimenteller Raum, der durch ihre individuellen Themen und Bewegungssprachen immer wieder neu erforscht und gestaltet wird.Oper Leipzig | Leipziger BallettLOFFT - DAS THEATERPremiere am Freitag 01.07.2022 um 20:00 UHRWeitere Termine:Samstag 02.07.2022, 20:00 UhrSonntag 03.07.2022, 18:00 UhrFreitag 08.07.2022, 20:00 UhrSamstag 09.07.2022, 20:00 UhrSonntag 10.07.2022, 18:00 UhrBesucherservice Mo bis Sa 10 – 19 Uhr im Opernhaus, mailto:service@oper-leipzig.de , Tel +49 341 1261 261Mit stürmischer Blasmusik lädt das Ballett der Musikalischen Komödie zu einer irrwitzigen Balkanhochzeit ein. Bevor jedoch die Richtigen getraut werden, sind so einige Verwechslungen zu überstehen: Schließlich liebt der Bräutigam eigentlich eine andere. Raffinierte »Verschleierungstaktik« und ein Pope, der bereitwillig jeden und jede traut, verhelfen den Liebenden aber letztlich zum Happy End. Und im Anschluss an das Ballett heizt die rumänische Brassband Fanfare Ciocarlia live mit ihren temporeichen Balkan Beats ein. Der tanzwütige Klangrausch ihrer Tubas, Hörner, Trompeten und Saxophone sorgt seit 25 Jahren weltweit für Furore und Begeisterung.Oper LeipzigMusikalische KomödieSamstag 09.07.2022 | 19 UhrSonntag 10.07.2022 | 15:00 UhrInszenierung und Choreographie Mirko MahrBühne Frank SchmutzlerKostüme Nikole GerlachMit dem Ballett der Musikalischen KomödieTickets und Besucherservice Mo bis Sa 10 – 19 Uhr im Opernhaus, mailto:service@oper-leipzig.de , Tel +49 341 1261 261Intershop is back! Seven dancers from the Leipzig Ballet ensemble will showcase their choreographic ideas and visions on the stage of LOFFT - DAS THEATER, July 1 to 10, 2022.To celebrate Club Fusion, arranged by the different Spielclubs of Leipzig’s theatres, the Young Opera will present a multigenerational project: On July 4, the sing-along concert (“Grandma, let’s sing”) will take place on the park stage of the social center Geyserhaus. The Oper Leipzig Children’s Chorus, the Seniorenoperclub, and the Seniorenbüro Nord Choir will present a program of folk songs, familiar favorites, and evergreens, designed to be sung along with the audience. July will also bring the Junge Oper’s season highlight: the text for the play Konig Artus was selected from 159 entries submitted to a competition organized by the Oper Leipzig and the Ernst Klett Verlag. Its subject matter is a refreshingly different royal legend, which can be experienced at the Kunstkraftwerk in Leipzig on 13 July..With its “Nachhall” program, the Musikalische Komödie will once again bring magical sounds to Leipzig’s Museum der Bildenden Künste. And joining the festivities is a whole list of extraordinary guests to the Balkan Fire: The world-famous Romanian brass band Fanfare Ciocarlia will turn up the temperature with their fast-paced Balkan beats in a performance that follows the ballet performance. And Me and my girl will close out the season on 17 July.At the Opera House, the Wagner 22 festival – a programme of his 13 works for the stage a century in the making – ends on 14 July with a performance of Parsifal. Officially, Prof. Ulf Schirmer will hold the position of Intendant and General Music Director through 31 July 2022, but his tenure at the Oper Leipzig will come to a musical conclusion when he leads the one final grandiose performance of Parsifal. One insider tip: The ticket contingents for the Wagner 22 performances have been exhausted, but inquiries at the visitor service or at the box office might be well worth the effort. You can find all the latest information and schedule updates at www.oper-leipzig.de Wagner 22 keeps an active waiting list and ticket exchange – Last ticket chances are possible.Tickets and Visitor Services, Monday-Saturday, 10am – 7pm at the Opera House, service@oper-leipzig.de , Telephone +49 341 1261 261