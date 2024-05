Sommerzeit ist Festivalzeit !

»Leipzig tanzt!« heißt es vom 21. – 29. Juni 2024 nicht nur im Opernhaus und in der Musikalischen Komödie, sondern auch im LOFFT - DAS THEATER auf der Spinnerei, im Kunstkraftwerk und im Club »Institut der Zukunft«. Die große Gala dieses internationalen Ballettfestivals findet am 28.6. statt, mit Ballett-Stars der Opéra National de Paris wie Mathieu Ganio und Ludmila Pagliero, mit berühmten Choreographien von Maurice Béjart und Uwe Scholz, sowie mit dem Hamburger Kammerballett, das sich aus Tänzerinnen und Tänzern der Ukraine formiert hat. Mit ihrer legendären Produktion »Jungle Book Reimagined« ist erstmalig die Akram Khan Company, die in den Metropolen der ganzen Welt auftritt, am 26.6. in Leipzig zu Gast. Eröffnet wird »Leipzig tanzt! « am 21.6. von »Peer Gynt«: Der mehrfach preisgekrönte Choreograph Edward Clug hat die mythische Geschichte über den träumerischen Draufgänger dramatisch, verzaubernd, berührend und lustig in Tanz übersetzt. Im umfangreichen Rahmenprogramm des einmalig stattfindenden Festivals gibt es neben Angeboten zum Mittanzen und Einblicken hinter die Kulissen auch streitlustige Panels über die zukünftige Entwicklung der Tanzszene mit namhaften Gästen wie z. B. der bekannten Tanz- und Theaterwissenschaftlerin Dr. Gabriele Brandstetter. Den Schlusspunkt des Festivals und der Opernsaison – mit Dancefloor für alle bis in die tiefe Nacht – setzt am 29.6. das interdisziplinäre Kollektiv »House of Brownies«. Weitere Informationen unter www.oper-leipzig.de/... ...Wer im Juni sein eigenes Musikfestival feiern möchte, dem bietet die Oper Leipzig mit dem Abschlusskonzert beim Stadtfest, dem »Nachhall« im MdBK, den Vorstellungen »Lady Macbeth von Mzensk«, »Giselle«, »Dr. Schiwago«, »La Cenerentola« oder »Rigoletto« die richtigen Bausteine. Die letzte Premiere dieser Musiktheatersaison in Leipzig ist das liebenswert-freche Musical »Peter Pan« in der Musikalischen Komödie. Die jungen Künstlerinnen und Künstler des Kinder- und Jugendchores unter der Leitung von Sophie Bauer stehen dann nicht nur als Ensemble, sondern auch in allen Solorollen auf der Bühne. Für den Ticketkauf braucht man allerdings großes Glück, denn es gibt nur noch wenige Restkarten. Ein besonderes Leipzigformat, gestartet am 31.5., endet am 9.Juni: ClubFusion, das gemeinsame Festival der Theaterclubs von Schauspiel Leipzig, Oper Leipzig und TDJW, präsentiert in diesem Sommer 15 Clubs mit 37 Veranstaltungen und über 200 Spielenden. Der Kinderopernclub tritt am 1. und 3.Juni auf, der Seniorenopernclub zeigt am 2. und 6.Juni Spiellust und Können.Die Kartenwünsche können online unter oper-leipzig.de erfüllt werden oder über den Besucherservice der Oper Leipzig Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr, sowohl an der Kasse im Opernhaus als auch telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261.