Eine Kooperation der Oper Leipzig mit der Propstei St. Trinitatis ermöglicht ab dem 23.2.2021 musikalische Mittagsandachten, die auch in einem Livestream online erlebt werden können. Die „Seelenmusik“ findet während der österlichen Fastenzeit jeweils dienstags und donnerstags um 12:15 Uhr in der Propstei-Kirche gegenüber dem Neuen Rathaus statt. Zum Start am 23. Februar wird Propst Gregor Giele die Andacht halten und Martin Petzold von der Oper Leipzig singt das Lied „Herr, zu dir will ich mich retten“ aus der „Entsagung“, einer zwölfteiligen Komposition von Felix Mendelssohn Bartholdy, sowie das „Vater unser“ von Oskar Werman. Die musikalischen Beiträge der „Seelenmusik“ von Purcell über Bach bis Brahms und Puccini werden in der Mittagsandacht verbunden mit geistlichen Impulsen. Operndirektorin Franziska Severin und Dr. Christian Geltinger, Chefdramaturg der Oper Leipzig, konzipierten die Reihe in der gerade in Leipzig gelebten Tradition der Kirchenmusik als „mittägliche Auszeit und Seelenwärmer im gegenwärtigen Alltag.“Propst Giele „freut sich riesig über das Angebot der Oper Leipzig für unsere Gäste, die Gemeinde und für die Stadt.“ Die Propstei ermöglicht als Veranstalter auch einen Livestream, der über beide Websites der Kooperationspartner zugänglich ist. Für den Besuch der „Seelenmusik“ in der Kirche St. Trinitatis ist keine vorherige Anmeldung erforderlich, aber die Platzzahl ist beschränkt.Felix Mendelssohn Bartholdy: Entsagung, op. 9, Nr. 11MARTIN PETZOLD (Elisabeth Kübler-Ross: Menschen sind wie Kirchenfenster)Oskar Wermann: Vater unser, op. 139, Nr. 4MARTIN PETZOLD (Franz von Assisi: O Herr, in deinem Arm bin ich sicher)Gustav Mahler: Ich bin der Welt abhanden gekommenSANDRA JANKEJohannes Brahms: Gestillte SehnsuchtSANDRA JANKEGiuseppe Martucci: La Canzone dei RicordiNo, svaniti non sono i sogniKATHRIN GÖRINGGiuseppe Martucci: La Canzone dei RicordiCantava il ruscelloKATHRIN GÖRINGJohann Sebastian Bach: h-moll-MesseAgnus DeiCHRISTIANE DÖCKERFelix Mendelssohn Bartholdy: EliasSei stille dem HerrnCHRISTIANE DÖCKERTrad./Arr. Anders Öhrwall: Det finns en väg till himmelenKARIN LOVELIUSNikolaus Hasse: Ach Gott, wie viel MüdigkeitKARIN LOVELIUSGeorg Friedrich Händel: XerxesOmbra mai fuDAN KARLSTRÖMGiuseppe Verdi: Messa da RequiemIngemiscoDAN KARLSTRÖMHenry Purcell: The blessed Virgin’s ExpostulationMAGDALENA HINTERDOBLERFelix Mendelssohn-Bartholdy: Psalm 95, op. 49Denn in seiner Hand (Duett)KATHRIN GÖRING, MAGDALENA HINTERDOBLERGeorg Friedrich Händel: MessiahFor behold, darkness shall cover the earth…The people that walked in darknessRANDALL JAKOBSGiuseppe Verid: Messa da RequiemConfutatisRANDALL JAKOBSHJohann Sebastian Bach: JohannespassionIch folge Dir gleichfallsOLGA JELINKOVAAntonín Dvořák: St. LudmillaOLGA JELINKOVAJohann Sebastian Bach: MatthäuspassionKomm, süßes KreuzTUOMAS PURSIOJohann Sebastian Bach: JohannespassionBetrachte meine SeelTUOMAS PURSIO