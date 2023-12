Schwungvoll mit der Oper Leipzig in das neue Jahr

Das Leipziger Ballett leitet mit seinen letzten Vorstellungen von »Chaplin« den Jahreswechsel ein und präsentiert 2024 auch die erste Premiere: »Peter I. Tschaikowski« startet am 27. Januar. Der preisgekrönte Choreograph Cayetano Soto zeichnet ein assoziatives, biographisches Portrait dieses bedeutenden Komponisten. Es spielt das Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung des Gastdirigenten Christoph Mathias Mueller.Die Musikalische Komödie startet beschwingt mit einer Hommage an den »Fledermaus«-Texter Richard Genée. Im Jahr 2024 wird die bekannte Operette 150 Jahre alt. Die Qualität des Werks ist maßgeblich Johann Strauß’ kongenialem Librettisten zu verdanken, der auch selbst komponierte. Deshalb ist das Neujahrskonzert am 6. und 7.1. zum Abschluss des Operettenworkshops eine Hommage an Richard Genée mit seinem Einakter »Der Musikfeind« sowie Highlights aus Werken, bei denen er Mitautor war.Die Oper feiert ein musikalisches Wiedersehen mit dem vormaligen Intendanten und Generalmusikdirektor Ulf Schirmer. Er dirigiert die Wiederaufnahme von Richard Wagners »Die Walküre« am 7. Januar. Innerhalb der hochkarätigen Besetzung sei Tomasz Konieczny besonders hervorgehoben, der nach Engagements in Bayreuth und der Metropolitan Opera New York in Leipzig die Partie des Wotan übernimmt. 2024 ist auch ein Puccini-Jahr wegen des 100. Todestages des Komponisten, dessen die Oper Leipzig im Januar gleich zweifach gedenken wird: In Michiel Dijkemas Inszenierung der »Tosca« ist am 10.1 Karine Babajanyan in der Titelpartie zu erleben; ebenfalls im Repertoire bleibt Peter Konwitschnys legendäre Inszenierung von Puccinis »La Bohème« – im Januar am 19.1. auf dem Spielplan. Das neue Jahr bringt auch einen neuen, kostbaren Liederabend, moderiert von Operndirektorin Cornelia Preissinger: Olga Jelínková und Kammersängerin Ulrike Schneider interpretieren am 26.1. im Konzertfoyer des Opernhauses Lieder und Duette von Alma und Gustav Mahler, Robert Schumann, Richard Strauss und Arnold Schönberg. Und nicht zu vergessen: Am 18.1. findet für das Publikum ein spektakulärer Kostümverkauf des Opernfundus statt!TicketsDie Kartenwünsche können online unter oper-leipzig.de erfüllt werden oder über den Besucherservice der Oper Leipzig Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr, sowohl an der Kasse im Opernhaus als auch telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261.