Rolando Villazón singt zu Ehren von Dr. Angela Merkel

Startenor an der Oper Leipzig zur Verleihung der Ehrendoktorwürde durch HHL

Am Samstag, 31. August 2019 verleiht die Handelshochschule Leipzig (HHL) Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel im Rahmen der diesjährigen Graduierungsfeier die Ehrendoktorwürde in der Oper Leipzig. Den feierlichen Rahmen schafft das Gewandhausorchester mit Werken von Richard Wagner und Johannes Brahms unter der Leitung von Intendant und Generalmusikdirektor Prof. Ulf Schirmer. Für ein weiteres musikalisches Highlight sorgt Startenor und Wegbegleiter der Bundeskanzlerin Rolando Villazón.



Die Wünsche von Rolando Villazón an Dr. Angela Merkel zum Erhalt der Ehrendoktorwürde könnten nicht treffender sein: »Ya mis horas felices (Und meine glücklichen Stunden)« heißt die Arie aus der spanischen Zarzuela »La del Soto del Parral«, die der weltberühmte Tenor zum Festakt singen wird.



Rolando Villazón: „Ich bin sehr glücklich, anlässlich dieser Würdigung einer der wichtigsten, ehrlichsten und anständigsten Kämpferinnen für unsere Demokratie, der großen Angela Merkel, aufzutreten."



Bei der Auswahl der weiteren musikalischen Beiträge kam auch die Vorliebe der Bundeskanzlerin für die Werke Richard Wagners zum Tragen: Prof. Ulf Schirmer eröffnet am Pult des Gewandhausorchesters mit dem Vorspiel zur Oper »Die Meistersinger von Nürnberg«. Als zweites Orchesterstück steht die »Akademische Festovertüre c-moll op. 80« von Johannes Brahms auf dem Programm.



Rolando Villazón inszeniert derzeit an der Oper Leipzig Gaetano Donizettis »Der Liebestrank«. Die Belcanto-Oper feiert am Samstag, 14. September 2019 Premiere im Opernhaus auf dem Augustusplatz.

