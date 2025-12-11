Richard-Wagner-Verband Leipzig bereitet den VII. Internationalen Wettbewerb 2026 vor
Bayreuth Stipendien von 3 auf 6 verdoppelt, Preisgeld erhöht / Wettbewerb am 12.1.2026, Preisträgerkonzert am 13.1.2026 in der Oper Leipzig
92 Bewerbungen, 20 Finalisten – ein hohes Niveau
Die europaweite Ausschreibung endete am 30. November 2025. Aufgerufen waren Künstler von 18 bis 35 Jahren in den Kategorien Gesang, Instrumentalmusik (außer Klavier solo und Orgel) und Korrepetition. Beworben haben sich 92 junge Künstler (Bewerber) mit ihren Unterlagen und Videos. Sie stammen aus 26 Nationen, darunter China, Frankreich, Brasilien, Vereinigte Staaten, Südkorea, Slowenien, Österreich und der Schweiz.
Nun hat die Jury des Richard-Wagner-Verbands Leipzig die aussichtsreichsten Kandidaten für den Wettbewerb ausgewählt. Die Vorsitzende der Jury, Christiane Libor konstatiert: „Das Niveau ist erstaunlich hoch, sodass wir uns entschieden haben, 20 Finalisten zu bestimmen. Das Publikum wird von den 17 Sängerinnen/Sängern, zwei Instrumentalisten und einem Korrepetitor genauso begeistert sein wie wir.“
Hochkarätige Jury für die Richard-Wagner-Stipendien
Die diesjährige Jury bewertet die Teilnehmer nach künstlerischer und technischer Qualität, Ausdruckskraft und Persönlichkeit, Verständnis für Wagners Ästhetik und Sprache sowie Entwicklungspotenzial und Bühnenpräsenz. Der Jury gehören an:
• Prof. Christiane Libor, Wagner-Sängerin, Hochschule für Musik Karlsruhe (Vorsitz) – und am 10. und 25. Januar 2026 als Brünnhilde in Wagners „Götterdämmerung“ an der Oper Leipzig zu erleben
• Prof. Rolf-Dieter Arens, Konzertpianist und Präsident der Kulturstiftung Leipzig
• Carolin Masur, Sängerin und Vorstandsmitglied des Richard-Wagner-Verbandes Leipzig
• Dr. Cornelia Preissinger, Operndirektorin und Stellvertretende Intendantin der Oper Leipzig
• Prof. Ansi Verwey, Dirigentin, Pianistin, Schriftstellerin, Hochschule für Musik und Theater Leipzig „Felix Mendelssohn Bartholdy“
Prof. Dr. Helmut Loos, Vorstandsvorsitzender des Richard-Wagner-Verbandes Leipzig, und die Stipendiatenbeauftragten Klaus-Michael Weinmann und Torsten Reh werden die Stipendiaten während der Stipendiatentage nach Bayreuth begleiten.
6 Bayreuth-Stipendiaten und höhere Preisgelder
Statt bisher drei Bayreuth-Stipendiaten werden sechs Bayreuth-Stipendiaten gekürt. Die ersten drei erhalten zusätzlich den Richard-Wagner-Nachwuchspreis Leipzig. Das Preisgeld wurde erhöht: Der 1. Preis beträgt 3.000 €, der 2. Preis 2.000 €, der 3. Preis 1.000 €. Daneben gibt es erstmals einen Publikumspreis, der zum Preisträgerkonzert vergeben wird.
Das Auswahlverfahren des Internationalen Wettbewerbs um Bayreuth-Stipendium und Richard-Wagner-Nachwuchspreis Leipzig findet am Montag, dem 12. Januar 2026, von 10 bis 16 Uhr im Konzertfoyer des Opernhauses statt. Interessenten sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei. Am Dienstag, dem 13. Januar 2026, findet um 18 Uhr das Preisträgerkonzert im Konzertfoyer des Opernhauses statt. Anschließend um 20 Uhr stellt Tobias Wolff, Intendant der Oper Leipzig, in der Ansprechbar im Opern Café die Preisträger vor und kommt mit ihnen ins Gespräch. Der Eintritt zum Preisträgerkonzert beträgt 20 €. Tickets sind direkt in der Geschäftsstelle vom Richard-Wagner-Verband Leipzig erhältlich, in der Musikalienhandlung Oelsner oder an der Abendkasse.
Vorverkaufsstellen für Tickets zum Preisträgerkonzert am 13.1.2026, Opernhaus, 18 Uhr:
Richard-Wagner-Verband Leipzig, Telefon +49(0)341 30868933. E-Mail: gs@wagner-verband-leipzig.de
Musikalienhandlung Oelsner, Schillerstraße 5, 04109 Leipzig, Telefon +49(0)341 960 5656, E-Mail: musik@m- oelsner.de
Der Richard-Wagner-Verband Leipzig e. V. geht auf den 1909 gegründeten Richard-Wagner-Verband deutscher Frauen zurück. Wesentliches Anliegen des Verbandes war die Unterstützung der von Richard-Wagner 1882 selbst ins Leben gerufenen Stipendienstiftung, die jungen Künstlern einen kostenlosen Zugang zu seinem Werk ermöglichen sollte. Mit fast 400 Mitgliedern zählt der Verband zu den weltweit 125 regionalen Verbänden, die dem Richard-Wagner-Verband International angehören. Eine vielgestaltige Vortragstätigkeit zum Werk Richard Wagners und seiner Persönlichkeit, Opernbesuche, Reisen und Exkursionen zu anderen Opernhäusern bestimmen das Vereinsleben. Seit 1994 finanziert der Richard-Wagner-Verband Leipzig gemeinsam mit Partnern und Sponsoren, aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden den kostenlosen Besuch der Bayreuther Festspiele von ausgewählten jungen Künstlern, wobei die Bayreuth-Stipendiaten und Nachwuchs-Preisträger seit 2020 durch einen europaweit ausgeschriebenen Wettbewerb ermittelt werden.
Die Stipendienstiftung verfügt über eine lange Tradition, wurde sie doch von Richard Wagner 1882 selbst ins Leben gerufen. Die Nachwuchsförderung macht selbstverständlich das »Kerngeschäft« des Leipziger Wagner-Verbandes aus. Die Liste der Leipziger Bayreuth-Stipendiaten beträgt inzwischen über 100 und beinhaltet manch prominenten Namen.
http://www.wagner-verband-leipzig.de
Die Oper Leipzig steht in der Tradition von über 330 Jahren Musiktheater in Leipzig: 1693 wurde das erste Opernhaus am Brühl als drittes bürgerliches Musiktheater Europas nach Venedig und Hamburg eröffnet. Seit 1840 spielt das weltweit renommierte Gewandhausorchester zu allen Vorstellungen der Oper und des Leipziger Balletts. Neben dem heutigen, 1960 erbauten Opernhaus am Augustusplatz gehört die Musikalische Komödie im Stadtteil Lindenau zur Oper Leipzig, eine Spezialspielstätte für Operette und Musical mit eigenen Ensembles. Der mit über 720 Beschäftigten größte kulturelle Eigenbetrieb der Stadt umfasst insgesamt fünf ihn tragende Säulen: Oper, Musikalische Komödie, Leipziger Ballett, die Sparte der Jungen Oper und Vermittlung 360° und das Handwerk der Kostüm- und Theaterwerkstätten, die für sämtliche städtischen Bühnen produzieren.
www.oper-leipzig.de