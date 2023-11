Rémy Fichet prendra la direction du Ballet de Leipzig en 2024/25

Rémy Fichet est le nouveau directeur désigné du Ballet de Leipzig et assurera sa direction artistique à l'Opéra de Leipzig à partir de la saison 2024/25. Succédant à Mario Schröder, directeur et chorégraphe en chef émérite du ballet, Rémy Fichet poursuivra la tradition du ballet de Leipzig établie par Uwe Scholz. Pour les saisons à venir, la collaboration avec des chorégraphes innovants de la scène chorégraphique internationale est en cours de planification. Tobias Wolff, directeur de l'Opéra de Leipzig : «Au Leipziger Ballett, nous passons ainsi délibérément à une direction curatoriale et artistique, et j'apprécie beaucoup que le candidat que nous souhaitions, Rémy Fichet, ait choisi notre maison. Je me réjouis avec la compagnie de découvrir de nouveaux formats créatifs et de nouvelles chorégraphies.»



Le 8 mars 2024, l'Opéra de Leipzig présentera le nouveau directeur du ballet de Leipzig avec son programme pour la saison 2024/25 dans le cadre de sa conférence de presse annuelle.



Rémy Fichet, né à Amiens (France), a suivi sa formation de danseur à l'école de danse du Ballet de l'Opéra national de Paris. Après deux ans comme danseur au Ballet de l'Opéra national de Paris, il a rejoint le Leipziger Ballett en 2000, où il a dansé pour la compagnie jusqu'en 2008, en dernier lieu comme soliste. Après sa carrière de danseur, il est resté fidèle à la danse et au Leipziger Ballett. En tant que planificateur et coordinateur de projets et, depuis 2012, en tant que directeur de la production artistique. Rémy Fichet a créé les conditions structurelles nécessaires au succès du travail du Leipziger Ballett. Il et est détenteur de qualifications supplémentaires avec un diplôme de management de l’université de Hagen et un Master of Arts qu'il a obtenu avec mention en 2023 à la Palucca Hochschule für Tanz de Dresde. Rémy Fichet a établi pour la première fois à l'Opéra de Leipzig un suivi médical spécial de la troupe de ballet et attache une grande importance à un soutien à long terme et personnalisé des danseurs ainsi que de la prochaine génération de créateurs chorégraphiques.