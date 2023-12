Projekt »Tanz mal!« an Leipziger Schulen angelaufen

Die Stiftung Kinderförderung von Playmobil und die Oper Leipzig kooperieren in dem Projekt »Tanz mal!« mit verschiedenen Schulen in Leipzig. Beginnend mit dem aktuellen Schuljahr soll dadurch ein Beitrag für mehr Spaß an Bewegung und der Schulung des Körperbewusstseins und körperlicher Ausdrucksformen für Schülerinnen und Schüler geleistet werden.Zum Auftakt finden im November und Dezember 2023 an fünf Grundschulen in Leipzig einmalige Tanzworkshops für die Schülerinnen und Schüler statt. Die Workshops werden durch die freien Tanzpädagoginnen Ioanna Skokou, Luisa Fahrenbach und Tanzpädagogen Michael Tucker durchgeführt und von den Theaterpädagoginnen der Oper Leipzig Christina Geißler und Dr. Heidi Zippel betreut. Pianistin Maria Hinze begleitet die Kurzworkshops musikalisch. Weiterführend haben Lehrkräfte aus Leipzig im Februar 2024 die Möglichkeit, kostenlose Lehrerworkshops zu besuchen um Tanz- und Bewegungseinheiten zu erlernen, die den Unterricht auflockern können. Darüber hinaus werden im Frühjahr 2024 Intensivworkshops für Schülerinnen und Schüler stattfinden, in denen Erfahrungen vertieft werden können.Die Sparte 360°der Oper Leipzig ergänzt mit diesem Projekt Ihre Tanz- und Ballett-Vermittlungsarbeit um ein niedrigschwelliges, pädagogisches Angebot, in dem Spaß an Bewegung und Tanz vermittelt wird und Schulen dazu motiviert werden, Bewegungseinheiten in den Schulalltag zu integrieren.Der Intendant der Oper Leipzig Tobias Wolff sagt zum Start der Kooperation: »Wir freuen uns außerordentlich darüber, dass wir gemeinsam mit der Stiftung Kinderförderung von Playmobil die Chance haben, unseren Nachwuchs mehr an Tanz als Ausdrucksweise heranzuführen, vor allen Dingen jene Kinder, die aufgrund ihrer Situation nicht eigene Möglichkeiten haben.«Auf Initiative der Stiftung Kinderförderung von Playmobil entstand das Projekt »Tanz mal!« zunächst 2020 in Dresden, und kann nun neben Düsseldorf auch zum ersten Mal in Leipzig realisiert werden.Die Stiftung Kinderförderung von Playmobil wurde 1995 von Horst Brandstätter (1933-2015) gegründet. Er war Inhaber der Horst Brandstätter Group, zu der auch die Marke PLAYMOBIL gehört. Ziel der gemeinnützigen Stiftungsarbeit ist es, Kindern und Jugendlichen eine gesunde körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu ermöglichen. Schwerpunkt der Arbeit sind dabei die Felder Bildung, Aktivität, Kreativität und Kultur.