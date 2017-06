Premiereneinladung: Au revoir, Euridice Schaubühne Lindenfels am 02.09.17

Das Monteverdi-Jahr 2017 begeht die Oper Leipzig im Rahmen einer Koproduktion mit der Schaubühne Lindenfels Leipzig. Am Samstag, 2. September 2017, 20 Uhr kommt die Musiktheater-Produktion »Au revoir, Euridice« zum ersten Mal zur Aufführung. Ausgangspunkt ist Monteverdis Oper »L‘Orfeo«, oft als die Geburtsstunde der Operngeschichte bezeichnet. Herzlich möchten wir Sie hiermit zur Premiere in der Schaubühne Lindenfels einladen.



Als Abschluss der 2012 begonnenen Monteverdi-Ligeti-Trilogie, konzipiert und inszeniert von Kristof Spiewok, werden in dieser multimedialen, szenisch­musikalischen Montage Frühbarock und Neue Musik zusammengeführt. Claudio Monteverdis Oper »L’Orfeo«, die zur Zeit ihrer Uraufführung 1607 musikalisch eine absolute Neuheit darstellte, trifft auf György Ligetis avantgardistische Stücke »Aventures« und »Nouvelles Aventures«.



Liebe, Tod und die allesüberwindende Macht der Musik – um diese Themen rankt sich der Orpheus-Mythos, der bis heute nichts von seiner Faszination eingebüßt hat. Die Geschichte um den Sänger, der seine Geliebte Eurydike durch seinen Gesang aus dem Totenreich zurückholen möchte, wurde im Musiktheater wahrscheinlich so oft bearbeitet wie keine andere. Das Eindringen in das Totenreich wird für den Künstler Orfeo gleichsam ein Abstieg in die Abgründe der eigenen Psyche und eine Odyssee in die Unendlichkeit. Sowohl im »Orfeo« als auch in Ligetis Stücken aus den 1960er-Jahren stehen die menschliche Sprache, ihr Vermögen und Unvermögen sowie die Artikulation von Gefühlen und Affekten im Zentrum.



Mit »Au revoir, Euridice« setzt die Oper Leipzig ihre 2015 mit »before night comes …« begonnene Kooperation mit der Schaubühne Lindenfels fort.



PREMIERE



SAMSTAG, 2. SEPTEMBER 2017, 20 UHR



SCHAUBÜHNE LINDENFELS



WEITERE AUFFÜHRUNGEN



3., 9. & 10. SEPTEMBER 2017 (alle Vorstellungen mit Einführung)



RADIO- / FILM- / FOTOTERMIN



GENERALPROBE



FREITAG, 1. SEPTEMBER, 20 UHR



»AU REVOIR, EURIDICE«CLAUDIO MONTEVERDI / GYÖRGY LIGETI



AZIONE TEATRALE MIT GYÖRGY LIGETIS »AVENTURES« UND »NOUVELLES AVENTURES«, TEILEN AUS CLAUDIO MONTEVERDIS »L’ORFEO« UND ANDEREN KOMPOSITIONEN | IN ITALIENISCHER UND FRANZÖSISCHER SPRACHE MIT DEUTSCHEN ÜBERTITELN | KOOPERATION OPER LEIPZIG MIT DER SCHAUBÜHNE LINDENFELS | GEFÖRDERT DURCH DIE KULTURSTIFTUNG DES FREISTAATES SACHSEN UND DURCH DIE GVL



LEITUNG



Dirigent / Klavier CHRISTIAN HORNEF | Inszenierung / Konzept KRISTOF SPIEWOK | Bühne / Kostüme ELISABETH SCHILLER-WITZMANN | Video THADEUSZ TISCHBEIN | Choreografie JULIETTE RAHON/ ALICIA VARELA CARBALLO



BESETZUNG



Euridice SHIRA PATCHORNIK | La Musica / Messaggiera / Ligeti-Alt ESTELLE HAUSSNER | Proserpina / Ligeti-Sopran LISA FORNHAMMAR | Orfeo PATRICK VOGEL | Pastore / Ligeti-Bariton VIKTOR RUD | Plutone JEAN-BAPTISTE MOURET | Tanz JULIETTE RAHON / ALICIA VARELA CARBALLO

