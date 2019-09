Pressemitteilung BoxID: 768281 (Oper Leipzig)

Premiere "Der Vogelhändler", Musikalische Komödie, 1.11.2019

.



Carl Zeller

Der Vogelhändler

1. November 2019



Mit Carl Zellers »Der Vogelhändler« bringt die Musikalische Komödie im Westbad einen bekannten Operetten-Klassiker auf die Bühne. Zur Premiere am Freitag, 1. November 2019 möchten wir Sie herzlich einladen.



»Der Vogelhändler« gehört zu den meistgespielten Operetten im Repertoire der Musikalischen Komödie. In den letzten fünf Jahrzehnten gab es im Haus Dreilinden vier Neuinszenierungen. Der ungebrochene Erfolg des Stücks beruht neben Ohrwürmern wie »Schenkt man sich Rosen in Tirol« und »Ich bin die Christel von der Post« auch auf der gelungenen Mischung aus Verwechslungskomödie in ländlicher Idylle und einer guten Portion Gefühl.



Regisseur Rainer Holzapfel wird den Klassiker in seiner Inszenierung als Spiel im Spiel ganz neu erzählen. Denn bevor eine Kostümschlacht in schöner Kulisse über die Bühne gehen kann, ist der Umzug ins Westbad zu bewältigen. Das Ensemble des Stücks zieht samt Requisitenkiste in die neue Spielstätte. Dort gilt es, das eine oder andere Besetzungsproblem zu lösen. Zum Glück gibt es die Telefonistin Christel (Mirjam Neururer), die schon lange zum Theater wollte und ihren Liebhaber, den Schausteller und Weltenbummler Adam (Roman Pichler - selbst passenderweise Tiroler) gleich als Hauptdarsteller mitbringt. Der wird natürlich erst einmal vom klassischen Besserwisser in Gestalt der Prodekane (Milko Milev und Justus Seeger) auf die Probe gestellt, bevor sie ihn auf ihr angestammtes MuKo-Publikum loslassen. Hinter den Kulissen schickt der aufgeblasene Bassbuffo Weps (Michael Raschle) seinen Neffen Stanislaus (Adam Sanchez) ins Rennen, um Christel den Hof zu machen und ihr dabei ihr letztes Erspartes aus der Tasche zu ziehen. Diese glaubt, ihren Vorgesetzten vor sich zu haben und legt sich bei ihm für ihren Verlobten Adam ins Zeug, der die Gunst der Stunde für einen Flirt mit Marie (Lilli Wünscher) nutzt - ohne zu wissen, dass es sich dabei um die heimliche Strippenzieherin im Hintergrund handelt.



RADIO- / FILM- / FOTOTERMIN

Generalprobe: Mittwoch, 30. Oktober 2019, 18 Uhr



PREMIERE

Freitag, 01. November 2019, 19:30 Uhr



WEITERE AUFFÜHRUNGEN

02., 03., 09., 10., 27. & 29 November / 26. Dezember 2019 / 07., 08., 21. & 22 März / 21. Mai 2020



Der Vogelhändler

Carl Zeller



Operette in drei Akten | Text von Moritz West und Ludwig Held, nach der Comédie-vaudeville »Ce que deviennent les roses« (1857) von Victor Varin und de Biéville



LEITUNG

Musikalische Leitung Stefan Klingele

Inszenierung Rainer Holzapfel

Bühne, Kostüme Beate Zoff

Choreinstudierung Mathias Drechsler

Dramaturgie Christian Geltinger



BESETZUNG

Kurfürstin Marie Lilli Wünscher | Brief-Christel Mirjam Neururer | Adam, Vogelhändler Roman Pichler | Graf Stanislaus Adam Sanchez | Baronin Adelaide Andreas Rainer | Baron Weps Michael Raschle | Süffle Milko Milev | Würmchen Justus Seeger | Frau Nebel, Wirtin Angela Mehling

Chor der Musikalischen Komödie

Orchester der Musikalischen Komödie

