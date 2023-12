Der spanische Choreograph Cayetano Soto ist kein Unbekannter für das Leipziger Publikum. Seine Arbeit »Uneven« begeisterte im Rahmen der Produktion »Soto/ Scholz/ Schröder« in der Spielzeit 2021/22 durch Präzision, technische Herausforderung, virtuose Elemente und durch einen intimen Einblick in die Seele eines Choreographen. Dies bewegte den Ballettdirektor Mario Schröder dazu, Cayetano Soto ein zweites Mal nach Leipzig einzuladen. Für das Rijeka Ballett des Kroatischen Nationaltheaters entstand in der vergangenen Spielzeit unter dem Titel »Tchaikowsky« ein biographisches, assoziatives Ballett, das nun für das Leipziger Ballett neu bearbeitet wird. Peter Iljitsch Tschaikowski prägte und gestaltete durch seine Kompositionen das klassische Ballett wie nur wenige andere Komponisten. Der Mythos seiner Musik ist bis heute ungebrochen. Cayetano Soto zeichnet ein einnehmendes Portrait eines Mannes, der sein Leben nicht so leben konnte, wie er es wollte. In »Peter I. Tschaikowski« fällt der Blick hinter die glanzvollen Momente einer Biographie – auf Zerrissenheit, Mut und Genie.Das Leipziger Ballett tanzt zu einer Zusammenstellung verschiedener Werke Tschaikowskis, u. a. aus seiner 2. und 6. Sinfonie, aus der Serenade C-Dur für Streichorchester und dem Streichquartett D-Dur Nr. 1 op.11. Es spielt das Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung des Schweizer Gastdirigenten Christoph Mathias Mueller.TermineBlue Monday Mo 15.01.2024 | 18:00Kostprobe Mi 17.01.2024 | 18:30Sa 27.01.2024 | 19:00Mi 07.02.2024 | 19:30Fr 09.02.2024 | 19:30Fr 16.02.2024 | 19:30So 17.03.2024 | 17:00Sa 23.03.2024 | 19:00So 23.06.2024 | 17:00 | Im Rahmen des Internationalen Ballettfestivals »Leipzig tanzt!«