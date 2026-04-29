Peter Heilker von Leipziger Stadtrat bestätigt

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in der heutigen Sitzung Peter Heilker am 29. April 2026 als Intendanten der Oper Leipzig ab der Spielzeit 2028/29 bestätigt. Mit dieser Entscheidung stellt die Stadt die künstlerischen Weichen für die Zukunft des Hauses. Die Besetzung erfolgt entsprechend der Stellenausschreibung zunächst befristet auf fünf Jahre – vom 1. August 2028 bis zum 31. Juli 2033. Peter Heilker wurde in einem Auswahlverfahren unter Beteiligung des Kulturdezernats, der Kulturpolitik sowie externer Expertinnen und Experten ausgewählt. Derzeit ist er stellvertretender Intendant sowie Programm- und Castingdirektor des MusikTheater an der Wien, des Opernhauses der Vereinigten Bühnen Wien. In Leipzig wird er neben der Intendanz auch die Operndirektion übernehmen. Peter Heilker: »Ich freue mich darauf, ab 2028 als Intendant die Zukunft der Oper Leipzig im Dialog mit Künstlerinnen und Künstlern, Publikum und Stadt mitzugestalten. Auch unter den herausfordernden Bedingungen der kommunalen Kulturfinanzierung blicke ich zuversichtlich auf die Entwicklungsmöglichkeiten des Hauses und werde mich für eine klare künstlerische Positionierung und stabile strukturelle Rahmenbedingungen einsetzen. Leipzigs große Tradition als Musikstadt ist für mich dabei Orientierung und Maßstab.«



Vita



Peter Heilker ist ein international erfahrener Opernmanager mit langjähriger Leitungserfahrung im europäischen Musiktheater. Seit 2022 stellvertretender Intendant sowie Programm- und Castingdirektor am MusikTheater an der Wien, verantwortet er die strategische Spielplangestaltung und internationale Besetzungspolitik für ein vielfältiges Repertoire von Barockopern bis zu Uraufführungen, das bei Presse und Publikum große Anerkennung findet. Neben zentralen Werken des Repertoires wie Norma, Der fliegende Holländer oder Die Fledermaus setzt er programmatische Schwerpunkte auf Wiederentdeckungen, darunter Ambleto von Francesco Gasparini, Kublai Khan von Antonio Salieri, Benamor von Pablo Luna, Schwanda, der Dudelsackpfeifer von Jaromír Weinberger sowie Der Idiot von Mieczysław Weinberg. Unter seiner Programmverantwortung inszenieren neben Intendant Stefan Herheim international renommierte Regisseurinnen und Regisseure wie Tobias Kratzer, Ilaria Lanzino, Christof Loy, Damiano Michieletto und Lydia Steier. Zu den von ihm ans Haus verpflichteten Sängerinnen und Sängern zählen u. a. Aigul Akhmetshina, Jeanine De Bique, Pavol Breslik, Bruno de Sá, Freddie De Tommaso, Joyce El-Khoury, Asmik Grigorian, Nikola Hillebrand, Tareq Nazmi, John Osborn, Raffaele Pe, Andrè Schuen, Carlo Vistoli und Alina Wunderlin.



Peter Heilker pflegt eine enge Zusammenarbeit mit den Hausorchestern des Theaters an der Wien – dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien und den Wiener Symphonikern – sowie mit dem Arnold Schoenberg Chor und internationalen Partnerinstitutionen wie dem Teatro alla Scala in Mailand, der Bayerischen Staatsoper in München und der Staatsoper Unter den Linden in Berlin.



Vor seinem Wiener Engagement war Peter Heilker von 2008 bis 2021 Operndirektor am Theater St. Gallen, wo er ein breit gefächertes Musiktheaterprogramm aus Oper, Operette, Musical und Tanz verantwortete. Seine Arbeit war geprägt von selten gespielten Werken des 19. und frühen 20. Jahrhunderts sowie von Ur- und Erstaufführungen. Zudem etablierte er die St. Galler Festspiele als international beachtetes Open-Air-Festival für Opernraritäten vor der Kathedrale und profilierte die Tanzkompanie St. Gallen neu durch die Berufung von Beate Vollack und Kinsun Chan.



Zuvor war Heilker von 1998 bis 2008 Dramaturg, ab 2006/07 Leitender Dramaturg an der Bayerischen Staatsoper in München. Dort arbeitete er eng mit Sir Peter Jonas sowie den Generalmusikdirektoren Zubin Mehta und Kent Nagano zusammen. In dieser Zeit war er als Produktionsdramaturg auch beim Glyndebourne Festival und an der Deutschen Oper am Rhein tätig.



Peter Heilker wurde in Mülheim an der Ruhr geboren und studierte Theaterwissenschaft, Neuere deutsche Literatur und Psycholinguistik in München. Bereits während seines Studiums arbeitete er bei der Münchener Biennale für Neues Musiktheater mit Hans Werner Henze. Er unterrichtete an der Hochschule für Musik und Theater München, der Bayerischen Theaterakademie und der Universität St. Gallen und ist derzeit Lektor am Institut für Theater-, Film- und Musikwissenschaft der Universität Wien. Zudem ist er Mitglied des Boards der Europäischen Musiktheater-Akademie und regelmäßig als Juror bei internationalen Gesangswettbewerben tätig.



Übergangsphase und Vorbereitungszeit bis 2028



Bis zum Amtsantritt Peter Heilkers im Sommer 2028 wird die Verwaltungsdirektorin der Oper Leipzig, Lydia Schubert, für zwei Spielzeiten als geschäftsführende Intendantin tätig sein. Sie freut sich über die Bestellung von Peter Heilker zum künftigen Intendanten der Oper Leipzig und gratulierte ihm im Rathaus als erste herzlich. Lydia Schubert: »Mit seiner langjährigen Erfahrung in leitenden Funktionen, seiner umfassenden Expertise in Dramaturgie, Programmgestaltung und Ensembleentwicklung sowie seiner internationalen Vernetzung bringt Peter Heilker überzeugende Voraussetzungen für die Intendanz der Oper Leipzig mit. Von seiner Leidenschaft für das Genre und seinem klaren Blick für künstlerische Qualität bin ich begeistert – er ist eine starke Besetzung für unser Haus. Ich freue mich sehr darauf, mit ihm zusammen die Oper Leipzig erfolgreich weiterzuentwickeln.«



In den Spielzeiten 2026/27 und 2027/28 gestaltet Lydia Schubert gemeinsam mit Generalmusikdirektor Ivan Repušić und den Spartendirektionen das Programm der Oper Leipzig und führt den städtischen Eigenbetrieb in Doppelfunktion. Sie übernimmt damit auch die Verantwortung für ein eigenständiges künstlerisches Profil in dieser Übergangsphase. Lydia Schubert ist seit vielen Jahren eng mit dem Haus verbunden und wird von Ensemble und Mitarbeitenden gleichermaßen geschätzt. Diese Verankerung und ihre tiefe Verbundenheit mit Musiktheater ermöglichen es, in den kommenden zwei Jahren mit großer künstlerischer Konzentration den Übergang zu gestalten und den Weg für die neue Intendanz zu ebnen. Der derzeitige Intendant Tobias Wolff wechselt am Ende dieser Spielzeit als Generalintendant an das Staatstheater Braunschweig.



Mit der Entscheidung im Leipziger Stadtrat ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Oper Leipzig vollzogen. Die aktuelle frühzeitige Bestellung von Peter Heilker schafft Planungssicherheit und ermöglicht einen geordneten Übergang in die neue Intendanz.

(lifePR) (