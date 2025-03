Opernblüten im April

Am 12. April 2025 feiert das BallettPremiere im Opernhaus, einen Tag vor dem echten Vollmond. Martin Chaix bringt mit seiner Choreografie die alte japanische Legende von Prinzessin Kaguya als poetisches Tanzmärchen auf die Bühne, mit Musik von Górecki, Koyama, Pärt und einer deutschen Erstaufführung von Sômei Satoh. Yura Yang dirigiert das Gewandhausorchester. Märchenhaft ist auch die Premiere der Jungen Oper am 9. April – dann präsentiert der Kinder- und Jugendchorin der Garderobenhalle des Opernhauses.Bariton Franz Xaver Schlecht gibt bei der Wiederaufnahme von Mozartsam 4. April sein Rollendebüt in der Titelpartie. Richard Strauss’steht am 13. April mit Dara Hobbs in der Titelpartie auf dem Spielplan. Die Musikalische Komödie zeigt ab 12. April wieder »Das Veilchen vom Montmartre«, Emmerich Kálmáns schwungvolle Operette, mit Publikumsliebling Mirjam Neururer in der Hauptrolle. Am 9. April widmet sich der»Die Gedanken sind frei« dem Thema Freiheit u. a. mit Liedern aus »Des Knaben Wunderhorn«: Mathias Hausmann und Sarah Traubel werden am Flügel begleitet von Ugo D’Orazio, die Moderation übernimmt Operndirektorin Cornelia Preissinger. Die Konzerte am Gründonnerstag und Karfreitag mit dem Kinder- und Jugendchor der Oper Leipzig und dem Orchester der Musikalischen Komödie stehen unter dem Motto »Der letzte Tanz« – mit Werken von Dostal, Poulenc und Brahms sowie Ausschnitten aus Martín Palmeris beeindruckender Tangomesse »Misa a Buenos Aires«. Den2025 am 29. April feiert die Oper Leipzig mit vielen Tanzgruppen und -schulen aus der ganzen Stadt.Eine besonderewidmet die Oper Leipzig am 6. April der verstorbenen Kammersängerin Sigrid Kehl.Die Kartenwünsche können online unter oper-leipzig.de erfüllt werden oder über den Besucherservice der Oper Leipzig Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr, sowohl an der Kasse im Opernhaus als auch telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261.