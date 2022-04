In der Musikalischen Komödie heißt es Vorhang auf für ein ganz besonderes Projekt: Puccinis Oper »Turandot« erklingt in einer Fassung für Kinder, bei der diese selbst auf der Bühne stehen und mitsingen können. Opera InCanto ist schon seit einigen Jahren erfolgreich in unterschiedlichen europäischen Ländern unterwegs, um Kinder an den fantastischen Kosmos der Oper heranzuführen. Dabei stehen die Kinder selbst als Sängerinnen und Sänger auf der Bühne, neben professionellen jungen Solistinnen und Solisten, die bei einem internationalen Casting in Tirana ausgewählt wurden. In Leipzig begleitet sie das Orchester der Musikalischen Komödie, und Michael Raschle kommt als Erzähler dazu.In ihrem jeweiligen Klassenverband haben sich 470 Leipziger Schülerinnen und Schüler aus 11 verschiedenen Schulen auf die Premiere am 28. April 2022 vorbereitet, sie bastelten Kostüme und Masken, lernten spielerisch ihr erstes Italienisch und studierten die Chorpassagen u.a. mit Hilfe einer speziell entwickelten Karaoke-App. Die Lehrerinnen und Lehrer erhielten Unterstützung in Workshops und durch Schulbesuche von den Musiktheaterpädagoginnen der Oper Leipzig und professionellen Gesangsdozenten. Intendant und Generalmusikdirektor der Oper Leipzig, Prof. Ulf Schirmer freut sich über die hohe Beteiligung und Ausstrahlung: »Dieses große Mitmachprojekt europäischer Opernpartner bereichert unsere Musikpädagogik und beeindruckt mich, weil es die beteiligten Kinder und ihre Familien begeistert.«Das Opernmitmachprojekt Opera InCanto wird unterstützt durch das »Creative Europe Programme« der Europäischen Union. Die exklusive Schirmherrschaft für Opera InCanto in Leipzig hat die Ambasciata d'Italia Berlino übernommen – die italienische Botschaft in Berlin – zur Freude des gesamten Projektteams, der Beteiligten und des Intendanten: "Ich möchte der italienischen Botschaft ausdrücklich danken, dass sie mit uns zusammen Operntradition und -nachwuchs durch ihre Schirmherrschaft fördern möchte.“Am 28. April 2022 um 18 Uhr ist Premiere. Alle drei geplanten Vorstellungen sind über die Schulen bereits ausverkauft. In Leipzig beteiligen sich 470 Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren aus folgenden Schulen:Addis Abbeba Grundschule, Erich Kästner-Schule Leipzig, Evangelisches Gymnasium Lernwelten, Evangelisches Schulzentrum Leipzig GS, Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Sehen, Freie Grundschule Clara Schumann, Grundschule Forum Thomanum, Musikalisch-Sportliches Gymnasium der Rahn Education, Pablo Neruda Grundschule, Grundschule an der Bernhard-Göring-Straße und die August-Hermann-Francke-Grundschule Leipzig.Opera InCanto ist ein von der europäischen Union gefördertes Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, Kindern im Grundschulalter auf spielerische Art und Weise die Teilhabe an dem Erlebnis Oper zu ermöglichen. Die Initiative basiert auf einem europäischen Netzwerk aus Opernhäusern und Kulturinstitutionen, zu denen auch die Oper Leipzig zählt. Die Premiere des Projekts fand im Mai 2019 am Teatro della Pergola in Florenz unter großer Beteiligung vieler begeisterter Kinder und stolzer Eltern statt. Das Bühnen- und Kostümbild der Produktion »Turandot für Kinder«, die an verschiedenen Opernhäusern Europas immer mit der Teilhabe von Kindern realisiert wird, wurde in den Theaterwerkstätten der Oper Leipzig hergestellt. Die europäischen Partner sind:Europa InCanto Onlus – ItalienAEC – BrüsselQendra Gjenerata e Re – AlbanienOPĆINA Medulin – KroatienLe Piccole Canaglie – BrüsselScuola Statale Italiana di Madrid – SpanienOper Leipzig – DeutschlandWeitere InformationenOper LeipzigMusikalische KomödieGiacomo PucciniPremiere am Donnerstag, 28.4.2022, 18 UhrWeitere Vorstellungen am 29.4.2022, 10 und 18 Uhr,MUSIKALISCHE LEITUNG Germano NeriINSZENIERUNG Lisa CapaccioliBÜHNE Danilo ManciniPROJEKTLEITUNG Stefania Abbondi (Oper Leipzig)Es spielt das Orchester der Musikalischen Komödie LeipzigERZÄHLER Michael RaschleTURANDOT Maria Cristina BellantuonoLIÙ Federica RajaCALAF Francesco FortesTIMUR Ferruccio FinettiPING Giovanni Luca FaillaPANG Stefano GagliardiALTUOM Emanuele PellegriniMANDARIN Paolo MascariPONG Vincenzo Tremante