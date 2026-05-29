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Oper Leipzig Augustusplatz 12 04109 Leipzig, Deutschland http://www.oper-leipzig.de
Ansprechpartner:in Frau Gudula Kienemund +49 341 1261266
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Oper Leipzig startet den freien Vorverkauf für die Spielzeit 2026/27

Tickets sind ab 2. Juni 2026 erhältlich

(lifePR) (Leipzig, )
Mit einem Tag der offenen Tür und anschließendem Eröffnungskonzert am 5. September 2026 beginnt die Spielzeit 2026/27 an der Oper Leipzig. Für die neue Saison können sich Bühnenbegeisterte ab Dienstag, dem 2. Juni 2026, Tickets für die Oper, das Leipziger Ballett, die Musikalische Komödie sowie die Junge Oper Leipzig im freien Vorverkauf sichern.

Der Ticketverkauf startet pünktlich um 05:00 Uhr morgens im Online-Shop der Oper Leipzig unter www.oper-leipzig.de. Tickets an der Kasse im Opernhaus am Augustusplatz sind ab 10:00 Uhr erhältlich. Aufgrund des erwarteten großen Interesses kann es zum Verkaufsstart an der Opernkasse zu Wartezeiten kommen. Besucherinnen und Besucher, die Warteschlangen vermeiden möchten, wird die Nutzung des Online-Shops empfohlen.

Der Beginn des freien Vorverkaufs stellt die finale von drei Stufen im Ticketverkauf dar: Abonnements der Oper Leipzig und Einzeltickets für Abonnentinnen und Abonnenten waren seit März 2026 erhältlich. Der Verkauf der Oper Leipzig Card für 2026/27 begann am 28. April 2026. Nun startet der freie Vorverkauf für alle.

Die neue Spielzeit bietet künstlerische Vielfalt mit zahlreichen Höhepunkten

Die erste Spielzeit der geschäftsführenden Intendantin Lydia Schubert und ihres künstlerischen Teams umfasst 15 Premieren in Oper, Leipziger Ballett, Musikalischer Komödie und der Jungen Oper Leipzig und insgesamt 342 Vorstellungen. Das Programm spannt einen künstlerisch vielfältigen und zeitlichen Bogen von Mozarts 1786 uraufgeführter »Figaros Hochzeit« bis zur zeitgenössischen Oper »Innocence«.

Weitere Höhepunkte bilden die Premieren von Tschaikowskis Oper »Eugen Onegin« unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Ivan Repušić sowie Puccinis Opernzyklus »Il Trittico«, die deutsche Erstaufführung des Musicals »Der Hase mit den Bernsteinaugen«, die Kooperation des Leipziger Balletts mit Ensemble, Opern- und Kinderchor der Oper Leipzig in »O Fortuna« sowie die Inszenierung von »Das hässliche Entlein« in der Jungen Oper. Unter den Repertoire-Stücken, die aufgeführt werden, finden sich Publikumslieblinge wie Wagners »Der fliegende Holländer«, Tschaikowskis »Der Nussknacker« und das Musical »The Addams Family«.

Neben Tickets für die klassischen Vorstellungen gibt es ab dem 2. Juni online und an der Opernkasse auch wieder Karten für Führungen, Workshops, verschiedene Mitmachformate und die beliebten Babykonzerte.

Nützliche Informationen zum Ticketkauf

Weitere Informationen zu Programm und Ticketkauf gibt es online unter www.oper-leipzig.de oder über den Besucherservice der Oper Leipzig, sowohl an der Kasse im Opernhaus als auch telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261, Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr.

Eine Übersicht der Produktionen der Spielzeit 2026/27 ist online abrufbar: www.oper-leipzig.de/de/produktionen/2026-2027

Das Spielzeitmagazin 2026/27 liegt kostenlos im Opernhaus und der Musikalischen Komödie aus und ist zudem online verfügbar unter: www.oper-leipzig.de/de/publikationen

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Oper Leipzig

Die Oper Leipzig steht in der Tradition von über 330 Jahren Musiktheater in Leipzig: 1693 wurde das erste Opernhaus am Brühl als drittes bürgerliches Musiktheater Europas nach Venedig und Hamburg eröffnet. Seit 1840 spielt das weltweit renommierte Gewandhausorchester zu allen Vorstellungen der Oper und des Leipziger Balletts. Neben dem heutigen, 1960 erbauten Opernhaus am Augustusplatz gehört die Musikalische Komödie im Stadtteil Lindenau zur Oper Leipzig, eine Spezialspielstätte für Operette und Musical mit eigenen Ensembles. Der mit über 720 Beschäftigten größte kulturelle Eigenbetrieb der Stadt umfasst insgesamt fünf ihn tragende Säulen: Oper, Musikalische Komödie, Leipziger Ballett, die Sparte der Jungen Oper und Vermittlung 360° und das Handwerk der Kostüm- und Theaterwerkstätten, die für sämtliche städtischen Bühnen produzieren. oper-leipzig.de

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