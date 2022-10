Oper Leipzig ist mit »Wagner 22« bei den International Opera Awards nominiert als das beste Opernfestival weltweit

Die Oper Leipzig ist mit den diesjährigen Festtagen »Wagner 22« für die International Opera Awards in der Kategorie Festival nominiert. Das ist neben einer Nominierung in der Jahresumfrage der renommierten Zeitschrift »Opernwelt« bereits die zweite Anerkennung für die außergewöhnliche Leipziger Sommeraufführung aller 13 vollendeten Musikdramen aus dem Werk Richard Wagners. Die Preisverleihung wird von einer renommierten Stiftung ermöglicht und von dem britischen Magazin Opera am 28. November 2022 in Madrid ausgerichtet.»Wagner 22« fand vom 20. 6 bis 14. 7. 2022 als zentrales Klassikfestival der Musikstadt Leipzig statt. Neben den bekannten Bühnenwerken von »Der fliegende Holländer« bis »Parsifal« standen auch Richard Wagners drei Frühwerke auf dem Programm. Das festliche und Spielplan sprengende Ausnahmeereignis »Wagner 22«, das von einem künstlerisch-wissenschaftlichen Rahmenprogramm zur Wagnerrezeption begleitet wurde, war ein besonderer Dank des scheidenden Intendanten Ulf Schirmer an Publikum und Stadt. Das kulturelle Engagement des Hauptsponsors Porsche ermöglichte zusätzlich ein zweitägiges Public Viewing und Open-Air-Kulturfest auf dem Augustusplatz vor dem Opernhaus in Leipzig.Nach »Wagner 22« war eine der ersten Amtshandlungen des neuen Intendanten der Oper Leipzig Tobias Wolff die Ernennung von Prof. Ulf Schirmer zum Ehrenmitglied der Oper auf Lebenszeit. Tobias Wolff: » Wagner 22 war ein Jahrhundertereignis. Vermutlich haben wir auch in diesem Sommer in Leipzig das einzige ausverkaufte Opernhaus weltweit erlebt. Dieser Erfolg meines von mir hoch geschätzten Vorgängers Ulf Schirmer belegt auch die außerordentliche Leistungsfähigkeit aller Gewerke und Ensembles des Opernhauses einschließlich des Gewandhausorchesters. Wir freuen uns sehr über die Nominierung bei den Opera Awards.« Ulf Schirmer wird nach einem Sabbatical erstmals wieder 2023/24 an der Oper Leipzig eine Wiederaufnahme von Richard Wagners »Die Meistersinger von Nürnberg« dirigieren.