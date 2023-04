Oper Leipzig ausgezeichnet mit »eku – Zukunftspreis für Energie, Klima, Umwelt in Sachsen«

Das Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft hat die Oper Leipzig mit einem »eku – Zukunftspreis für Energie, Klima, Umwelt in Sachsen« ausgezeichnet. Die Oper Leipzig erhält den Preis in der Kategorie »eku idee« für das gemeinsam mit der Isländischen Oper initiierte Projekt »Sustainable Costumes«.Die Oper Leipzig und die Isländische Oper haben sich zur Verantwortung großer Kultureinrichtungen für den Klimawandel bekannt. Sie wollen ihren Teil beitragen, dass internationale, nationale und lokale Klimaziele erreicht werden und erforschen dafür verschiedene Bereiche – hier die Kostümabteilung. Untersucht wird die Wertschöpfungskette des Kostümbildes vom ersten Entwurf bis zur Entsorgung mit dem Ziel, Hindernisse und Möglichkeiten für nachhaltige Veränderungen auf technologischer und sozialer Ebene in den beiden beteiligten Opernhäusern aufzuzeigen. Das gemeinsame Projekt untersucht systematisch verschiedene Phasen von Opernproduktionen, um zu beurteilen, wie nachhaltige Veränderungen durch verschiedene Strategien erreicht werden können im Hinblick auf grünes Design (mit Fokus auf Material), Lebenszyklusdenken (mit Fokus auf Prozessen) und partizipative Praktiken (mit Fokus auf sozialen Aspekten des Wandels). Die Ergebnisse aus der praktischen Forschung werden direkt auf aktuelle Prozesse in den beiden Opernhäusern angewandt und international mit anderen Theaterschaffenden geteilt – einschließlich neuer Modelle des Materialkreislaufs. Auch erforscht werden digitale Werkzeuge für Materialmanagement, Systeme für nachhaltige Materialbeschaffung und Logistik, politische Empfehlungen und außerdem konkrete Design-Briefings als Leitlinien für die Kreativ- bzw. Regieteams.Der »eku – Zukunftspreis für Energie, Klima, Umwelt« ist eine Initiative aus dem Sofortprogramm »Start 2020« und wurde im Jahr 2020 erstmals vergeben. Mit ihm zeichnet das Ministerium Projekte aus, die vorbildhaft zu einer ökologisch nachhaltigen Entwicklung in Sachsen und zum Schutz von Klima, Ressourcen, Natur und Umwelt beitragen. Darüber hinaus soll das vielfältige Engagement im Freistaat unterstützt und sichtbar gemacht und die Kommunikation mit und zwischen den Akteurinnen und Akteuren befördert werden. Die Preisgelder in Höhe von 2.500 bis 20.000 Euro wurden in vier Kategorien vergeben. Bei einer öffentlichen Festveranstaltung am 19. April 2023 wurden die ausgezeichneten Ideen und Projekte des eku 2022 vorgestellt. Insgesamt hat das Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft im Rahmen des diesjährigen »eku – Zukunftspreises für Energie, Klima, Umwelt in Sachsen« 172 Beiträge von Unternehmen, Wissenschaftseinrichtungen, Kommunen und deren Institutionen sowie von zivilgesellschaftlichen Akteuren, darunter Vereine, Verbände, Bildungsträger, aber auch von Initiativen sowie Bürgerinnen und Bürgern mit einer Gesamtsumme von mehr als 1,1 Millionen Euro ausgezeichnet. Die Preisträgerinnen und Preisträger dieses Jahres wurden aus insgesamt 281 Einreichungen in einem mehrstufigen Bewertungsverfahren durch ein Fachgremium ausgewählt.