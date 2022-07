Open-Air-Spektakel »Future: Now!« eröffnet die Spielzeit 2022/23

Im September 2022 beginnt die Zukunft: Unter dem Titel »Future: Now!« bildet ein großes Open Air Spektakel mit Kindern und Jugendlichen, Riesenmaschinen, Lichtmagie und Musik den theatralen Auftakt für die erste Spielzeit des neuen Intendanten Tobias Wolff und seines Teams an der Oper Leipzig. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Theater Titanick und der Helmholtzschule wurden im Vorfeld von Schüler:innen eigene Utopien entwickelt mit dem Ziel, die Zukunft gestaltend in ihre Hände zu nehmen. Die einzige Aufführung von »Future: Now!« mit Opernchor, Mitgliedern des Leipziger Balletts, dem Kinderchor der Oper Leipzig und fast 200 Kindern und Jugendlichen findet am 17.September 2022 ab 20.30 Uhr auf dem Augustusplatz statt. Schon in der Woche davor startet am 8.9.22 mit einem für die Oper zukunftsweisenden Thementag inklusive einer „Grünen Soirée im Foyer“ der inhaltliche Diskurs zum Thema Nachhaltigkeit.Beide Veranstaltungen gehören zu dem neuen Vermittlungsangebot 360°, dem der Septemberspielplan zum Auftakt gewidmet ist und das die große Bandbreite der 360°-Themen zeigen kann: von der Stadtteiloper, einem Engagement der Rangnickstiftung zusammen mit Nachbarschaftsschule und der Musikalischen Komödie, über den beliebten Blue Monday mit den neuen Ensemblemitgliedern des Leipziger Balletts, bis hin zu einem Mitsingkonzert für Demenzerkrankte und einer Führung durch das einzigartige Technische Kabinett der Oper Leipzig mit Wolkenmaschine und historischem Stellwerk. Der festliche Opernball findet am 24. September mit Pariser Inspiration unter dem Motto »Bienvenue à la vie!« statt. Das Leipziger Ballett tanzt wieder »in den Häusern der Stadt«, Start am 30.9. in der G2 Kunsthalle.Nach intensiven Proben folgen dann die ersten Premieren im Oktober und November: Leo Falls Operette »Dollarprinzessin« an der Musikalischen Komödie am 15.10, »Undine« von Albert Lortzing 29.10. an der Oper und – in Koproduktion mit der euro-scene Leipzig – ein Ballettabend von Maguy Marin und Mario Schröder am 13.11.2022. Ab dem 1. September 2022 steht der Besucherservice für Abo- und Ticketverkauf im Opernhaus mit neuen Öffnungszeiten zur Verfügung: Di – Fr 10 bis 18 Uhr und Sa 12 bis 18 Uhr. Montags ist der Besucherservice 10 bis 18 Uhr nur telefonisch zu erreichen unter der vertrauten Nummer +49 (0)341 1261 261. Eine ausführliche Aboberatung gibt es jetzt Di – Fr 12 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer +49 (0)341 1261 296 oder Sie können einen persönlichen Termin vereinbaren. Auf der Website www.oper-leipzig.de – ebenfalls bis zum 1.9. frisch überarbeitet in Funktionalität und Design – finden sich alle weiteren Informationen.Die Zukunft beginnt mit einem großen Chaos. Die Elemente Feuer,Wasser, Erde und Luft als Basis unseres Lebens sind außer Rand und Band. Es fehlt die Einigkeit unter den Menschen, mit den Elementen im Einklang zu leben. Jeder denkt nur an sich. Aber somit steht die Zukunft für alle auf dem Spiel. Wird es uns gelingen, die Zukunft zu retten ? Welche Rolle spielen dabei Liebe und Vertrauen, Mut und Bescheidenheit ?Das große Open-Air-Spektakel mit dem Titel »Future: Now !« ist eine Kooperation der Oper Leipzig mit dem Theater Titanick, der Helmholtzschule und der Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy«. Mit »Future: Now !« gehen die Kooperationspartner aus den eigenen Häusern heraus in den öffentlichen Raum. Der Augustusplatz wird in neues Licht getaucht, riesige Gefährte bahnen sich ihren Weg zum Opernhaus. Gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen wurden im Vorfeld Utopien entwickelt mit dem Ziel, die Zukunft gestaltend in die eigenen Hände zu nehmen. Eine verschworene Gemeinschaft von Akteurinnen und Akteuren wird durch die Inszenierung führen – auf der Suche nach dem Stand der Gegenwart und der Zukunft.Oper Leipzig & Theater TitanickFuture: Now !Samstag 17.09.2022 _ 20:30 UHR _ Augustusplatz vor dem OpernhausUnterstützt von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Sparkasse Leipzigund dem Förderkreis OperMit Kindern und Jugendlichen aus Leipzig und den Chören der Oper LeipzigOpen Air _ Freier Eintritt!Der 8. September 2022 steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Unter dem Motto »Ist das Kunst oder kann das weg! Vernetzungsstrukturen der Kreislaufwirtschaft« lädt die Stadt Leipzig gemeinsam mit der Oper Leipzig am Vormittag Vertreter:innen aus Kultur, Politik und Gesellschaft zu einer geschlossenen Veranstaltung in die Theaterwerkstätten in der Dessauer Straße ein. Am Nachmittag folgt in den Foyers des Opernhauses eine Verbandstagung des Deutschen Bühnenvereins Landesverband Sachsen. Neben diversen Vorträgen wird es kleinere Arbeitsgruppen zu spezifischen Einzelthemen geben. Am Abend lädt die Oper Leipzig zur öffentlichen »Grünen Soirée« im Konzertfoyer. In lockerem Rahmen berichten Intendant Tobias Wolff und sein Team über aktuelle Projekte, Pläne und Visionen zum Thema Nachhaltigkeit. Musikalisch umrahmt wird die »Grüne Soirée« von Samantha Gaul (Sopran), Alvaro Zambrano (Tenor) und Franz Xaver Schlecht (Bariton). Am Klavier begleitet Studienleiter Ugo d’Orazio.Donnerstag 08. Sep 202209.00 – 13.00 UhrAustausch in den Werkstätten der Oper Leipzig zu Vernetzungsstrukturen der KreislaufwirtschaftVeranstalter: Stadt Leipzig in Kooperation mit der Oper LeipzigTeilnahme auf Einladung13.30 – 18.00 UhrVerbandsinterne Tagung in allen Foyers des Opernhauses zum Thema Nachhaltigkeit für Mitglieder der Sächsischen Theater und OrchesterVeranstalter: Deutscher Bühnenverein Landesverband Sachsen19.30 – 21.00 UhrGrüne Soirée im Konzertfoyer des OpernhausesDie Oper Leipzig stellt ihre Projekte zur Nachhaltigkeit vor, u. a. »Sustainable Costumes«, eine Kooperation mit der Icelandic OperaÖffentliche Veranstaltung _ Eintritt freiDas Projekt »Stadtteiloper Leipzig« ermöglicht es Kindern, das Konstrukt Oper zu erleben und selbst entstehen zu lassen. Von der Erarbeitung des Librettos über die Gestaltung von Bühnenbild, Requisiten und Kostümen bis hin zu musikalischen und schauspielerischen Rollen – hier hat jedes Kind seinen individuellen Platz zur Mitwirkung an einem Gesamtkunstwerk gefunden. Die Ralf Rangnick Stiftung hat das Projekt zusammen mit der Nachbarschaftsschule ermöglicht, und die Oper Leipzig realisiert fünf Aufführungen in der Musikalischen Komödie. Über einen Zeitraum von fast drei Jahren entstand unter der Anleitung von Profis ein von Kindern und Jugendlichen selbst entwickeltes Bühnenstück, das auf der Bühne der MuKo nun uraufgeführt wird und eine überregionale Strahlkraft entwickelt. In Kooperation auf Augenhöhe mit professionellen Musiker:innen und Künstler:innen lernten die Akteure im Projektverlauf Fokus und Teamarbeit, Konzentrationsfähigkeit und Eigenmotivation, Überwindung von Rückschlägen und Durchhaltekraft, Selbstbewusstsein und gegenseitige Wertschätzung, Bühnenpräsenz und Mut. Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie das Kiezumfeld haben gemeinsam an einem Strang gezogen und wurden in viele Gewerke der Oper einbezogen. So wurden auch Thema und Titel der Stadtteiloper Leipzig gemeinsam entwickelt: Ikarus und der Traum vom Fliehen.Stadtteiloper LeipzigEine Produktion der Ralf Rangnick Stiftung in Kooperation mit der Musikalischen Komödie und den Werkstätten der Oper LeipzigPremiere Donnerstag 15. Sep 2022 18:00 Uhr _ Musikalische KomödieWeitere Aufführungen 17. Sep 2022 15:00 Uhr _ 18. Sep 2022 11:00 und 16:00 UhrTickets 12 € _ erm. 8 €Aufführung nur für Schulklassen am 20. Sep 2022 10:00 UhrTanz in den Häusern der Stadt: Leipziger Ballett in der G2 KunsthalleDurch Körper, Berührung, Blicke, Geräusche oder Wärme wandelt sich ein Ort. Perspektiven werden neu wahrgenommen, Energien konzentrieren sich anders. Unter dem Titel »Tanz in den Häusern der Stadt« öffnet sich das Leipziger Ballett weiter in die Stadt hinein und möchte auf die Architektur ausgewählter Räume Bezug nehmen, neue Orte tanzend erobern und gestalten. Die G2 Kunsthalle, gelegen an der Ecke von Dittrichring und Gottschedstraße, stellt seit März 2015 die Bestände der privaten Sammlung Hildebrand öffentlich aus und hat sich die Förderung junger aufstrebender Künstlerinnen und Künstler zum Ziel gesetzt. In verschiedenen Sonderausstellungsprojekten entsteht ein kontinuierlicher Dialog zwischen dem Sammlungsbestand und den Themen der Einzel- und Gruppenausstellungen.Freitag 30. Sep 2022 20:00 UhrG2 Kunsthalle, Hildebrand Collection, Dittrichring 13Tickets 20 € _ erm. 15 €The future starts in September 2022: Future: Now! will take over the Augustusplatz in front of the opera, created by local children and young people. Huge machines, magical lights and music will form the prelude performance for the first season of new Director Tobias Wolff and his team at Oper Leipzig. Children and teenagers have taken their future into their own hands and have been working on their very own utopias, at the Helmholtzschool with the project partner, Theater Titanick. The one-off performance Future: Now! will include the Opera Chorus, members of the Leipzig Ballet, the Opera’s Children’s Chorus and around 200 youngsters and will take place on the 17th September on the Augustusplatz in front of the Opera house.The whole opera programme for September is dedicated to the new 360° education programme in Leipzig and will feature the whole range of its activities:_A new conversation on the topic of sustainability with a themed day, including a Green Soiree, already on the 8th of September 22_Children's Stadtteiloper, initiated by the Rangnick Foundation with the Neighbourhood School and the Musikalische Komödie (Leipzig Opera’s other venue, specialising in operetta, musical and special events)_Blue Mondays, a popular series introducing dancers who have newly joined Leipzig Ballet_A sing-along concert for people living with dementia_A guided tour of Leipzig Opera’s unique Technical Cabinet, featuring a cloud machine and a historical signal box._The spectacular Opera Ball on the 24th September, inspired by all things Parisian, with the motto of 'Bienvenue a la vie'.Meanwhile, rehearsals will be intensifying for the first premieres of the season: Leo Fall’s Dollarprinzessin opens at the Musikalische Komödie on the 15th October and Undine by Albert Lortzing on the 29th October at the Opera. The new openings are completed by a co-production with euro-scene Leipzig: an evening of new dance works by Maguy Marin and Mario Schröder on the 13th of November. All further information can be found on the website www.oper-leipzig.de which will be relaunched for the start of the season.The Oper Leipzig follows the tradition of over 325 years of musical theatre in Leipzig: in 1693, the first opera house on the Brühl was opened as the third civic music theatre in Europe after Venice and Hamburg. Since 1840, the world-renowned Gewandhaus Orchestra has played for all performances of the opera and the Leipzig ballet. In addition to today's opera house on Augustusplatz, built in 1960, Oper Leipzig includes the Musikalische Komödie in the Lindenau district, a special venue for musicals and operettas. With around 700 employees, it is the city's largest in-house cultural institution and comprises five mainstays: the opera, the Musikalische Komödie, the Leipzig Ballet, the 360° outreach division and the theatre craft studios, which work for all of the city's theatres.Tobias Wolff will assume the position of Director of Oper Leipzig as of the 2022/23 season. The studied musician and cultural manager became known as Managing Director of the Göttingen International Handel Festival, one of the world's oldest festivals for baroque music, and also as Co-founder and Spokesman of the Forum Musik Festival, an association of over 100 festival organisations throughout Germany. His Leipzig team includes Dr. Cornelia Preissinger as the new Opera Director and Vice General Music Director, as well as Chief Dramaturge Marlene Hahn. Music Director will be Christoph Gedschold. Tobias Wolff is also looking forward to continuing the collaboration with Ballet Director and Chief Choreographer Mario Schröder and with Torsten Rose as Director of the Musikalische Komödie.