Unzensierte Kunst für alle und mit allen ist der Auftrag von »Quick und Dirty«, dem neuen Late-Night-Format der Oper Leipzig. Am 5. Mai 2023 startet die erste Runde unerwarteter Talente im Anschluss an die Vorstellung „Kein Pardon“ in der Musikalischen Komödie. Zu einem Drink im Venussaal präsentieren sich ab 22:15 Uhr die Menschen der Oper von einer kreativen Seite, die das Publikum noch nicht kennt. Denn in Kunst oder Handwerk, ob auf oder hinter der Bühne, überall schlummern verborgene Talente, die sich einmalig und exklusiv in "Quick und Dirty" offenbaren werden. Zweite Solokarriere in der R'n'B-Szene! Casting für Musical statt Oper! Lesung für die Buchstadt statt Bösewichtrolle! Rock'n'Roll im Operettenchor! Nichts scheint unmöglich und alles bietet beste Unterhaltung. Die Poesie der Gegensätze und Experimente explodiert am Freitagabend – bestimmt mit Karin Lovelius und Michael Raschle, vielleicht mit Vikrant Subramanian, sicher mit Überraschungsgästen. Eintritt frei und unbekümmert!