Neue Kapellmeisterin für die Oper Leipzig

Die Dirigentin Yura Yang wird ab der nächsten Saison als neue Erste Kapellmeisterin der Oper Leipzig starten. Derzeit ist sie am Staatstheater Karlsruhe als Erste Koordinierte Kapellmeisterin engagiert.



Yura Yang absolvierte ihr Dirigierstudium an der Hochschule für Musik Detmold und der Hochschule für Musik und Theater München. Ab der Spielzeit 2012/13 bis 2017/18 war sie als Solorepetitorin mit Dirigierverpflichtung am Musiktheater im Revier Gelsenkirchen engagiert. In der Spielzeit 2014/15 erhielt sie zusätzlich das Dirigentenstipendium der Bergischen Symphoniker. 2016 wurde Yura Yang in das Dirigentenforum des Deutschen Musikrates und 2019 in die Künstlerliste »Maestros von Morgen« aufgenommen. Nach Engagements am Theater Kiel und am Theater Aachen ging sie 2020 nach Karlsruhe an das Badische Staatstheater. Yura Yang gastierte u. a. in Linz, Essen, Dortmund, Erfurt und auch an der Semperoper in Dresden.

