Neu: Opernplauderei geht online

Die treuen Fans der Opernplauderei müssen nicht länger auf ihr beliebtes Talk-Format verzichten. Ab 4. Februar 2021 startet die Oper Leipzig eine Reihe neuer Opernplaudereien, die zum ersten Mal online stattfinden werden – donnerstags um 18 Uhr mit Einladung in Zoom. Das heimische Wohnzimmer wird zum Konzertfoyer, der Bildschirm zum Podium, nur das Glas Sekt müsste nicht virtuell bleiben. Die Einladungen zur kostenlosen Teilnahme befinden sich auf der Homepage der Oper Leipzig und auf dem Opernprofil bei Facebook: Ein Klick zur rechten Zeit auf den angegebenen Link des Video-Chat-Service Zoom und die Opernplauderei öffnet sich. Die Installation der Zoom-Software ist dafür nicht erforderlich, der Browser genügt. Eine Anleitung zum Online-Besuch der Opernplauderei begleitet die Einladung auf der Homepage der Oper Leipzig: www.oper-leipzig.de/... Zum Auftakt der neuen Onlinereihe spricht Chefdramaturg Dr. Christian Geltinger mit Intendant und Generalmusikdirektor Prof. Ulf Schirmer über dessen aktuell 10. Spielzeit. Die Opernplauderei zeigt in filmischen Ausschnitten auch Höhepunkte aus den Produktionen der letzten Jahre. Neben Ballettdirektor und Chefchoreograf Mario Schröder, Sophie Bauer, der Leiterin des Kinder- und Jugendchores der Oper Leipzig und Stefan Klingele, Musikdirektor und Chefdirigent der Musikalischen Komödie, werden sich in dem persönlichen Talkformat auch Solistinnen und Solisten aus den Ensembles der Oper Leipzig vorstellen, sobald ihre Proben nach dem strengen Lockdown wieder anlaufen können.Die ersten vier Termine der Opernplauderei an der Oper Leipzig4. Februar 2021/18 Uhr/Prof. Ulf Schirmer, Intendant und Generalmusikdirektor Oper Leipzig11. Februar 2021/18 Uhr/Mario Schröder, Ballettdirektor und Chefchoreograf Leipziger Ballett18. Februar 2021/18 Uhr/ Sophie Bauer, Leiterin des Kinder- und Jugendchores der Oper Leipzig25. Februar 2021/18 Uhr/ Stefan Klingele, Musikdirektor und Chefdirigent Musikalische Komödieund ab März weiterhin jeden Donnerstag um 18 UhrEine Fermate ist ein Pausenzeichen, ein Innehalten in der Musik, ein Moment, in dem man voller Vorfreude und Spannung erwartet, wie es weitergeht. Von diesem Gefühl ist unsere aktuelle Situation und die vieler anderer Kulturschaffender geprägt. Oper Leipzig kommt ins Gespräch über aktuelle Themen, künstlerische Phänomene und zahlreiche Fragen rund um das Musiktheater. „Fermate“ ist nicht nur für Fans ein aufschlussreicher Blick in das Innenleben der gerade schlafenden Schönheiten Opernhaus und Musikalische Komödie.Die Junge Oper Leipzig hat drei Videos zum Mitmachen produziert, die garantiert Schwung in den Tag bringen. Das Team empfiehlt ein sanftes Munterwerden mit dem „Wachmacherlied“, um danach ins Sportprogramm „Si ma ma kaa“ zu wechseln. Wenn die Muskeln warm sind und der Kopf frei gepustet, geht es an die „Improvisation“! Ideen- und Gastgeber sind Mitglieder des Kinderchors der Oper Leipzig und der musikalische Jugendtheaterclub der Musikalischen Komödie.Ob Fetische oder Geheimnisse – nichts ist heilig am #WagnerWednesday der Oper Leipzig. Im hoffnungsvollen Countdown auf das Festival Wagner 22 im Sommer 2022 präsentieren die Oper auf Facebook Quizfragen, Kompositionen, Opernszenen und Wagnerdiskussionen. Am #MotivationMonday gehört die Aufmerksamkeit ganz dem Leipziger Ballett und den Einblicken in Training und Gedankenwelt der Kompagnie. Mit Rückblicken auf Uwe Scholz oder Zitaten, die nur zu gut in die Zeit passen wie zum Beispiel von Albert Einstein: „You never fail until you stop trying.“Die Vorfreude auf den Wiedereinzug der Musikalischen Komödie spiegelt sich in der aktuellen Fotokampagne „Im neuen Glanz“, in der sich die Solistinnen und Solisten präsentieren. Auf Facebook und Instagram finden unter #imneuenglanz die Motive und die Selfies der Fans zusammen. Die neue Bestuhlung – selbstverständlich in tiefem Rot – ist eingebaut, wie ein Zeitrafferfilm der Technik auf Facebook bestens illustriert.