Neu: »Anatevka« in der Musikalischen Komödie

Dieses Kultmusical vom Broadway kennen alle: Mitreißende Tanzszenen und Shownummern begleiten innige Momente der Träume und Hoffnungen des Milchmanns Tevje aus dem Schtetl Anatevka. »Wenn ich einmal reich wär’ … «... Am 11. Februar 2023 feiert eine Neuinszenierung des Regisseurs Cusch Jung Premiere, unter der musikalischen Leitung von Tobias Engeli und mit dem wunderbaren Milko Milev als Tevje. Das Dorf Anatevka und die Vertreibung seiner Bewohner war immer fiktiv, auch in der ursprünglichen Geschichte von Scholem Alejchem, ist aber inzwischen in der Ukraine bittere Wirklichkeit geworden: Flüchtlinge wollten sich mit der Gründung einer neuen Bleibe, die sie utopisch Anatevka nannten, in der Nähe von Kiew in Sicherheit bringen und mussten durch den Krieg ihr neues Dorf wieder verlassen. Also aktueller und berührender denn je tanzt auf der Bühne der Musikalischen Komödie der Fiedler auf dem Dach und versucht, »eine einschmeichelnde Melodie zu spielen, ohne sich dabei das Genick zu brechen.«Ins Opernhaus lockt an drei Februartagen die Wiederaufnahme von »Salome«. Richard Strauss' Musikdrama der Leidenschaft, Begierde und Rache widerstand allen prüden Aufführungsverboten seiner Zeit und wurde sein erster weltweiter Sensationserfolg. Neuartige, aufreizenden Klangvisionen fangen die erotisch aufgeladene Atmosphäre von Salomes Schleiertanz genauso eindringlich ein wie das ernste Pathos von Jochanaans Anklagen – die Musik hat bis heute nichts von ihrer gleichermaßen faszinierenden wie verstörenden Kraft verloren. Es singen Annemarie Kremer (Salome), Brenden Gunnell (Herodes) und Tuomas Pursio (Jochanaan), Christoph Gedschold dirigiert das Gewandhausorchester. Außerdem laden die Ensembles von Oper und Leipziger Ballett zu Begegnungen ein: »Quick & Dirty« ist das Opernformat der Überraschungen und unzensierten Kunst-(fertigkeiten), beim Blue Monday präsentieren sich die Tänzerinnen und Tänzer ganz persönlich im Ballettsaal, und am 22.2. findet bereits eine Kostprobe zur Märzuraufführung "Der Kleine Prinz" statt. Das Leipziger Ballett wird – gemeinsam mit dem puerto-ricanischen Choreographen und Faust-Preisträger Bryan Arias – Saint-Exupérys bekannte Geschichte von Freundschaft und Menschlichkeit neu interpretieren.Alle Kartenwünsche können online unter oper-leipzig.de erfüllt werden oder über den Besucherservice der Oper Leipzig Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr, sowohl an der Kasse im Opernhaus als auch telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261.