Beim Zukunftstalk der Oper Leipzig bestimmen die Podiumsgäste das aktuelle Gespräch – immer an einem ganz besonderen Ort. Am Abend des 22.9.2023 kommen unterschiedliche Experten im Zuschauersaal des Opernhauses zusammen, inmitten von Kronleuchtern und Riesenkäfern der Szene von »Majesty &Madness«. Marlene Hahn, die Chefdramaturgin der Oper Leipzig, hat diese »verrückten« Kammeropern von Komponist Peter Maxwell Davies inszeniert und Gäste eingeladen, um über seelische Erkrankungen zu sprechen. Ausgehend von zerbrechlichen Seelenzuständen im Musiktheater von Otello über Elektra bis Wozzeck, spricht sie mit der Sozialarbeiterin Maria Wirtz von der Diakonie Leipzig und der Diplom-Psychologin Cora Spahn von der Universität Leipzig, Expertin u.a. in Suizidprävention für Männer, über Menschen »am Rand« und fragt provokativ: Wie »normal« sind wir?. Gemeinsam mit Ensemblemitglied Franz Xaver Schlecht, der die Rolle des britischen König George III in »Majesty &Madness« übernommen hat, denken sie zusammen nach, was passiert oder vielmehr passieren kann, wenn jemand die Welt und ihre Konventionen nicht mehr versteht und aus der Bahn geworfen wird. Um 19 Uhr beginnt das Gespräch; der Zugang erfolgt über den aktuellen Haupteingang des Opernhauses auf der Seite des Georgirings.Am Rand - Wie »normal« sind wir?