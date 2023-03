Was bewirkt und kann Angst – persönlich und politisch? Wann rettet sie uns, wann quält sie uns, wann fordert sie uns heraus oder öffnet vielleicht neue Türen? Ist Lampenfieber kreativ? Beim Zukunftstalk der Oper Leipzig bestimmen die Podiumsgäste das aktuelle Gespräch – immer an einem ganz besonderen Ort der Oper Leipzig, zu dem das Publikum sonst keinen Zutritt hat. Am 19.3.23 treffen sich unterschiedlichste Experten der Angst auf der großen Bühne des Opernhauses inmitten der Kulissen von »Schneewittchen« zum gemeinsamen Denken und Unterhalten.ist die ukrainisch-schweizerische Leiterin und Regisseurin des Berliner Dokumentartheaters und – im jüngsten Semester – Bertolt Brecht Gastprofessorin der Stadt Leipzig. Sie hat viele ukrainische Kunstschaffende auf der Flucht unterstützt und wurde letztes Jahr für die deutsch-ukrainische Theaterproduktion »Babyn Jar. Ein Requiem« mit dem Franz-Bobzien-Preis ausgezeichnet: »Was in der Realität so grauenvoll ist, dass es unsere Vorstellungskraft übersteigt, kann durch Theater so gezeigt werden, dass wir den Blick nicht abwenden und uns der Realität stellen können«, ist sie überzeugt. Mit ihr diskutieren zum Thema Angst Dr. Axel Huhn, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, sowie, eine junge Mitspielerin im Musikalischen Jugendtheaterclub der Oper Leipzig., die Chefdramaturgin der Oper Leipzig, moderiert den Zukunftstalk am 19. März: Morgen Leipzig! Um 18:15 Uhr beginnt das Gespräch; der Zugang zur Bühne erfolgt nicht mehr über den Bühneneingang des Opernhauses, sondern wie üblich über den Haupteingang. Einlass ab 17:30 Uhr.