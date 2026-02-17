Mit großem Atem zur Uraufführung
Wiederaufnahmen mit großen Stimmen
Neben dieser zentralen Uraufführung prägen große Wiederbegegnungen den Opernmonat März. Mit »Madama Butterfly« ab 20.3. und »Tristan und Isolde« ab 29.3. stehen zwei Werke auf dem Spielplan, die von Liebe, Verlust und existenziellen Entscheidungen erzählen. In »Madama Butterfly« ist Ekaterina Sannikova als Cio-Cio-San zu erleben, die bereits in Mailand, Wien und St. Petersburg große Erfolge feierte. Für »Tristan und Isolde« kehrt Elisabeth Teige zurück, die als Elisabeth in Bayreuth und als Turandot an der Semperoper Dresden triumphierte. Am Pult steht der Generalmusikdirektor der Oper Leipzig, Ivan Repušić.
Sonderthemen im März
Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, rücken in Verbindung mit einer Lesung der Autorin und Aktivistin Tupoka Ogette weibliche Perspektiven und Empowerment in den Mittelpunkt des Spielplans. Mit »Charmes« steht am 13.März ein besonderer Liederabend von Olena Tokar auf dem Programm, mit Werken von Alma Mahler-Werfel, Clara Schumann und Kompositionen der tschechischen Legende Vítězslava Kaprálová. In Kooperation mit dem Stadtgeschichtlichen Museum eröffnet die Oper Leipzig bereits am 3. März eine Ausstellung über Albert Lortzing und die Leipziger Stadt- und Operngeschichte vor dem Hintergrund der 1848er Revolution – schon im Vorfeld des Festivals »Lortzing 26«. Dafür feiert die Musikalische Komödie am 20. März auch die Wiederaufnahme von Lortzing beliebtester Spieloper »Zar und Zimmermann«.
Zum Abschluss des Monats richtet sich der Blick nach vorn: Am 26. März stellt die Oper Leipzig für Presse und Publikum die kommende Spielzeit 2026/27 vor. Save the date!
Premiere Oper Leipzig
Sa 14.03.2026 | 19:00 | Opernhaus
COMING UP FOR AIR
Welt-Uraufführung | Oper in drei Akten | Libretto von Jessica Walker nach dem Roman von Sarah Leipciger
Kompositionsauftrag von der Oper Leipzig, gefördert durch die Ernst von Siemens Musikstiftung
In englischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln
Drei Welten, drei Gewässer, drei Leben verschmelzen zu einem Atem: Anouk, eine junge Schriftstellerin, ringt um jeden Atemzug, denn sie ist an Mukoviszidose erkrankt. Der Kampf um Atem, führt sie auf einen Weg in die Vergangenheit, in ein anderes Land, zu einer anderen Frau. Gebannt rekonstruiert sie die mysteriöse Geschichte der »Inconnue de la Seine«, der geheimnisumwobenen unbekannten Toten aus der Seine. Als Anouk in diese französische Tragödie eintaucht, erkennt sie die Verbindungen zwischen ihrem Leben, dem der Unbekannten und dem eines norwegischen Puppenmachers.
Dieser, vom Verlust seines ertrunkenen Sohnes gezeichnet, entwickelt eine Puppe, mit der die Mund-zu-Mund-Beatmung erlernt werden kann. Für das Gesicht der Puppe wählt er die Totenmaske der »Inconnue de la Seine« – ihr Lächeln soll fortan Leben retten. Diese Oper verbindet drei Leben über den Fluss der Zeit hinweg. Der in Leipzig lebende Komponist Bernd Franke, der musikalische sowie gesellschaftliche und topographische Grenzen auslotet, erschuf eine lebensbejahende Oper, die von Hoffnung getragen ist und zwischen Zeiten und Ländern wandelt. Am Ende ist alles eins und wir sind ein Teil davon.
Musikalische Leitung Matthias Foremny
Inszenierung Florentine Klepper
Bühne Dirk Becker
Kostüme Anna Sofie Tuma
Video Philipp Ludwig Stangl
Dramaturgie Marlene Hahn
Besetzung (premiere)
L'Inconnue Samantha Gaul
Anouk Gabrielė Kupšytė
Nora Marie-Luise Dreßen
Pieter Franz Xaver Schlecht
Madame Debord Ulrike Schneider
Axelle Paquet Maya Gour
Nicolas Einar Dagur Jónsson
Laurent Tardieu Randall Jakobsh
Anouk’s Doctor / Dr. Miller Sejong Chang
Dr. Wolf Matthias Stier
Mme Paquet Kamila Dziadko
Chor der Oper Leipzig
Komparserie der Oper Leipzig
Gewandhausorchester
Kostprobe vor der Premiere Do 05.03.2026 | 18:30 | Konzertfoyer und Opernhaus
Premiere Sa 14.03.2026 | 19:00 | Opernhaus
Weitere Aufführungstermine:
So 22.03.2026 | 17:00 | Opernhaus
Fr 27.03.2026 | 19:30 | Opernhaus
Sa 04.04.2026 | 19:00 | Opernhaus
So 19.04.2026 | 17:00 | Opernhaus
Einführung jeweils 30 Min. vor Vorstellungsbeginn im Konzertfoyer des Opernhauses
