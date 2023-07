Ist es Wahnsinn oder Kummer, wenn Miss Donnithorne seit ihrer geplatzten Hochzeit das Haus nicht verlassen hat? Zurückgelassen gibt sie sich ihrem neuen Leben als Einsiedlerin hin. Gedankenspirale und alte Torte inklusive. George III. sagt man den Wahnsinn seit Jahrhunderten nach und seine historische Figur war für manchen Film eine ideale Vorlage, zuletzt für die bekannte Bridgerton-Serie. Auch Seine Majestät »Farmer George« ist, als Folge seiner fortschreitenden Geisteskrankheit, allein. Seine Monologe erinnern an das Königreich, das für ihn verschwunden ist, und geblieben sind ihm nur seine Vögel. Ist es Wahnsinn oder Kummer, dass er versucht, ihnen das Singen beizubringen? In jeweils acht Liedern hat der britische Komponist Sir Peter Maxwell Davies klingende Porträts geschaffen, die dem Wahnsinn frönen und gleichzeitig immer Platz lassen für die Erinnerung an Normalität, an Träume und Wünsche und so die Frage aufwerfen: Ist es Wahnsinn oder Kummer?»Majesty & Madness« aus den beiden wohl bekanntesten Monodramen von dem erst 2016 verstorbenen Davies ist eine kreative Hausproduktion in der Regie der Chefdramaturgin Marlene Hahn, mit Franz Xaver Schlecht als King George III. und Marie-Luise Dreßen als Miss Donnithorne. Diese erste Opernpremiere der neuen Spielzeit 23/24 findet spektakulär nicht auf der Bühne statt, wo Obermaschinerie und Inspizientenanlage modernisiert werden müssen, sondern im Zuschauersaal selbst – auf einer Bühnenkonstruktion von Ausstattungsleiter Dirk Becker zwischen Eisernem Vorhang, Logen und Parkett! Ohne die gewohnten Sitzreihen wird das Publikum direkt auf der Szene von »Majesty & Madness« sitzen. Nur drei exklusive Vorstellungen der beiden Kammeropern von Komponist Peter Maxwell Davies können stattfinden – am 21., 23. und 24. September. Rechtzeitige Sicherung der Tickets ist daher empfehlenswert!Oper LeipzigPremiere Do 21. September 2023 | 20:00Sa 23. September | 20:00So 24. September | 20:00 Zukunftstalk MORGEN LEIPZIG! »Am Rand: Wie normal sind wir?« am 22.9.23 um 19 Uhr im Zuschauersaal des Opernhauses