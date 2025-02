Märzreisen

Im März 25 präsentiert die Oper Leipzig »Die Reise nach Reims«, eine komische Oper von Gioachino Rossini. Dieses Werk besticht durch seine virtuosen Gesangspartien und spritzigen Humor. Die quirlig-bunte Inszenierung von Daisy Evans feiert am 15.3. im Opernhaus Premiere. Matthias Foremny dirigiert das Gewandhausorchester. Ebenfalls auf dem Programm des Opernhauses steht die Wiederaufnahme von »Salome« am 22.3., der fesselnden Oper von Richard Strauss, die auf dem gleichnamigen Drama von Oscar Wilde basiert. Die Titelrolle übernimmt Dara Hobbs, die Inszenierung stammt von Aron Stiehl, und das Bühnenbild ist von der legendären rosalie entworfen worden. Für junges Publikum kehrt am 26.3. »Gold« zurück auf den Spielplan, eine fantasievolle Märchenoper für Kinder. Nora Steuerwald singt und spielt, begleitet von Sebastian Linz am Schlagwerk.Am 29.3. findet an der Musikalischen Komödie die Premiere eines der weltweit beliebtesten Musicals statt: »Evita«. Dieses mitreißende Werk von Andrew Lloyd Webber erzählt die Geschichte der argentinischen First Lady Eva Perón und verzaubert mit unvergesslichen Melodien wie »Don't Cry for Me Argentina«. Die Hauptrolle übernimmt Olivia Delauré, es inszeniert Cusch Jung (»Anatevka«).Spezielle Sonderformate zeigen oft besondere oder bisher unbekannte Seiten der Ensembles und des Musiktheaters an sich. Wer sich für die Entwicklung des Leipziger Balletts und erste choreografische Arbeiten junger Choreografinnen und Choreografen aus der Company heraus interessiert, sollte sich »Out of the Box« am 5.3. nicht entgehen lassen. Ein klangliches Highlight des Orchesters der Musikalischen Komödie ist »Nachhall im Museum«, am 5.3. wieder im Museum der bildenden Künste Leipzig. Überraschungen sind beim exklusiven Luxustrash von »Quick & Dirty« am Weltfrauentag, dem 8.3., zu erleben! Und zur Buchmesse stellt Intendant Tobias Wolff am 28.3. in der Musikalischen Komödie das Buch »Glitter & Be Gay Reloaded« vor, zusammen mit Herausgeber Kevin Clarke, dem Direktor des Operetta Research Center Amsterdam.Die Kartenwünsche können online unter oper-leipzig.de erfüllt werden oder über den Besucherservice der Oper Leipzig Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr, sowohl an der Kasse im Opernhaus als auch telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261.