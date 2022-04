Leipziger Ballett Premiere »Soto/Scholz/Schröder«

Der Abend ist ein rasanter Ritt durch 150 Jahre Musikgeschichte. Mit seinen großen sinfonischen Balletten hat der Choreograf Uwe Scholz Geschichte geschrieben. Ob Beethovens 7. Sinfonie, ob Haydns »Schöpfung« oder Mozarts »Große Messe«, stets erwies er sich als kongenialer Katalysator musikalischer Strukturen und emotionaler Zustände in tänzerisch bewegte Bilder. In der »Zweiten Symphonie«, die im Jahre 1846 von Felix Mendelssohn Bartholdy am Gewandhaus Leipzig uraufgeführt wurde, begegnen sich mit Robert Schumann und Uwe Scholz zwei hochgradig sensible Künstlerpersönlichkeiten.Etwa hundert Jahre nach Schumanns Sinfonie entstand Aaron Coplands Klarinettenkonzert, das die musikalische Grundlage für eine choreografische Uraufführung von Ballettdirektor und Chefchoreograf Mario Schröder bildet. Copland, ein enger Freund Leonard Bernsteins, wurde lange Zeit mit dem Etikett des Folklorekomponisten belegt. Das von Benny Goodman 1950 uraufgeführte, technisch höchst anspruchsvolle Klarinettenkonzert ist heute eines der beliebtesten und meistgespielten seines Genres.Der vielfach ausgezeichnete katalanische Choreograf Cayetano Soto, dessen Stücke unter anderem vom Stuttgarter Ballett, vom Ballett Zürich und vom Nederlands Dans Theatre aufgeführt wurden, setzt einen bewussten Kontrapunkt zu den musikalischen Großformen des Abends und schlägt mit seiner Choreografie »Uneven« den Bogen zur Musik der Gegenwart.»Soto/Scholz/Schröder«Zweite Symphonie | Uneven | Klarinettenkonzert | 3- teiliger Ballettabend | Choreografien von Cayetano Soto, Uwe Scholz und Mario SchröderDirigent Matthias Foremny Dramaturgie Anna Elisabeth Diepold MitPremiere am Samstag 14.5. 2022 | 19:00 UHR | OpernhausWeitere Aufführungen u.a.Mittwoch 25.5.2022 | 19:30 UhrMittwoch 18.5.2022 | 19:30 UhrSonntag 29.5.2022 | 18:00 UhrDonnerstag 2.6.2022 | 19:30 UhrSamstag 11.6.2022 | 19:00 UhrSonntag 12.6.2022 | 18:00 UhrTickets und Besucherservice Mo bis Sa 10 – 19 Uhr im Opernhaus, mailto:service@oper-leipzig.de , Tel +49 341 1261 261