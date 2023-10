La Traviata

Liebe, Eifersucht und Tod. Was braucht es mehr zu einem gelungenen Opernabend? Nicht viel, sagen Andreas Homoki und sein Bühnenbildner Frank Philipp Schlößmann. Ihre Inszenierung von Giuseppe Verdis Kultoper ist auf das Wesentliche reduziert, so dass in den Vordergrund tritt, was wirklich zählt: große Gefühle und große Musik. Sarah Traube l / Olga Jelínková Wiederaufnahme Fr. 10.11.29023 | 19:30Sa. 18.11.2023 | 19:00So. 26.11.2023 | 17:00Sa. 09.12.2023 | 19:00