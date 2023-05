Unter dem Motto »Leipzig tanzt!« lädt das Leipziger Ballett im Sommer 2024 ein, die Kunstform Ballett und Tanz in all ihren Facetten zu erleben. Als zentrales Festival der Musikstadt Leipzig findet das internationale Ballettfestival vom 21. bis 29. Jun 2024 statt und geht jetzt am 1.6.23 an der Oper Leipzig in den Vorverkauf.Ein wichtiger Partner des Leipziger Balletts ist das Gewandhausorchester, das auch die neuen Choreografien »Giselle« und »Peter I. Tschaikowski« beim Ballettfestival begleiten wird. Als Gäste werden die Akram Khan Company aus London und Edward Clug mit dem Ballett des slowenischen Nationaltheaters Maribor erwartet. Das intensive Programm von »Leipzig tanzt!« repräsentiert die Tanzstadt Leipzig u. a. auch im Rahmen einer Gala im Opernhaus, bei einem Kooperationsprojekt mit der Clubkultur Leipzigs und durch die mixed-abled FORWARD DANCE COMPANY von LOFFT – DAS THEATER. Neben Angeboten zum Mittanzen gibt es Einblicke hinter die Kulissen und Austauschmöglichkeiten zu jeder Vorstellung. Das Ballettfestival ist konzipiert als ein Festival der Begegnung und des Diskurses. An den Panels teilnehmen werden namhafte Gäste wie z. B. die bekannte Tanz- und Theaterwissenschaftlerin Dr. Gabriele Brandstetter. Kuratiert wird das Ballettfestival von Rémy Fichet, dem langjährigen Produktionsleiter des Leipziger Balletts, der vormals als Tänzer an der Opéra National de Paris begann und seine Solokarriere im Leipziger Ballett bei Uwe Scholz fortsetzte. Für die »Musikstadt:Leipzig« ist »Leipzig tanzt!« eine Kostbarkeit im jährlichen Reigen der Festtage, die an die große Musiktradition der Stadt anknüpfen. Das internationale Ballettfestival 2024 betont Tanz als festen Teil der Musik- und Theatergeschichte der Stadt.Kartenwünsche für die kommende Spielzeit und das Ballettfestival können ab Donnerstag, 1. Juni 2023, online unter oper-leipzig.de erfüllt werden oder über den Besucherservice der Oper Leipzig Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr, sowohl an der Kasse im Opernhaus als auch telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261.Weitere InformationenFr, 21.06.2024 ú 19:30 Uhr ú Peer Gynt ú Ballett Maribor ú OpernhausSa, 22.06.2024 ú 15:00 Uhr ú Peer Gynt ú Ballett Maribor ú OpernhausSa, 22.06.2024 ú 19:00 Uhr ú Selective Breeding ú IVONA ú Musikalische KomödieSo, 23.06.2024 ú 15:00 Uhr ú Selective Breeding ú IVONA ú Musikalische KomödieSo, 23.06.2024 ú 17:00 Uhr ú Peter I. Tschaikowski ú Leipziger Ballett ú OpernhausMo, 24.06.2024 ú 19:30 Uhr ú Creation 2024 ú FORWARD DANCE COMPANYú LOFFT – DAS THEATERDi, 25.06.2024 ú 19:30 Uhr ú Creation 2024 ú FORWARD DANCE COMPANYú LOFFT – DAS THEATERMi, 26.06.2024 ú 19:30 Uhr ú Creation 2024 ú Akram Khan Company ú OpernhausFr, 28.06.2024 ú 19:30 Uhr ú Gala LEIPZIG TANZT! ú OpernhausSa, 29.06.2024 ú 19:00 Uhr ú Giselle ú Leipziger Ballett ú OpernhausAkram Khan aus London ist einer der renommiertesten Tanzkünstler unserer Zeit, für den nach eigenem Bekunden Tanz »Muttersprache und Religion« bedeutet. Sein Erfolg zeigt sich vielfältig in seinen fantasievollen und zugänglichen Produktionen wie »Jungle Book reimagined«, »Outwitting the devil«, »XENOS«, »Until the Lions«,» Kaash«, »iTMOi (in the mind of igor)«, » DESH«, »Vertical Road«, »Gnosis« und »zero degrees«. Ein Markenzeichen seiner choreografischen Handschrift ist das Verschmelzen des klassischen indischen Tanzes Kathak mit zeitgenössischen Bewegungen. Gemeinsam mit einem hochkarätigen Team und Künstlerinnen und Künstlern von Weltklasse entwickelt Khan derzeit in London eine neue Choreografie, die er auch am 26. Juni 2024 in Leipzig präsentieren wird.Das slowenische Nationaltheater Maribor ist die größte Kultureinrichtung des Landes, die mit eigenen Theater-, Opern-, Ballett- und Konzertproduktionen die Kulturlandschaft Sloweniens bereichert. Das Ballett des slowenischen Nationaltheaters, BALLETT MARIBOR, zeichnet sich durch ein vielseitiges Repertoire aus, das klassische, neoklassische und zeitgenössische Tanzsprachen zusammenführt. Seit zwanzig Jahren ist der rumänische Choreograf Edward Clug Ballettdirektor. Clug, in Leipzig und Zürich bereits für seine Interpretation des »Faust« gefeiert, hat das BALLETT MARIBOR durch seine programmatische Ausrichtung sowie seine eigenen, innovativen und ausdrucksstarken Inszenierungen fest in der internationalen Ballettszene verankert. Mit seinem Handlungsballett »Peer Gynt« stellt sich das BALLETT MARIBOR am 21. und 22. Juni 2024 in Leipzig vor.Die FORWARD DANCE COMPANY ist die hauseigene Tanzcompany von LOFFT – DAS THEATER, dem freien Produktionshaus in Leipzig. Sie besteht aus einem festen Ensemble von sechs Tänzer*innen, die mit wechselnden Choreograf*innen zusammenarbeiten. Die FORWARD DANCE COMPANY hinterfragt mit künstlerischen Mitteln des Tanzes ästhetisch und diskursiv etablierte Denkweisen, Machtverhältnisse sowie Körperbilder. Sie möchte unerforschtes Tanzvokabular entdecken und auf der Bühne sichtbar machen. Die FORWARD DANCE COMPANY ist die erste Tanzcompany in Sachsen, in der Tänzer*innen mit unterschiedlichen Körperlichkeiten unter professionellen Bedingungen zusammenarbeiten, außerdem ist sie die erste mixed-abled Tanzcompany an einem freien Produktionshaus im deutschsprachigen Raum. Am 24. und 25. Juni 2024 hat das Publikum des internationalen Ballettfestivals »Leipzig tanzt!« die Chance, eine aktuelle Arbeit der FORWARD DANCE COMPANY kennenzulernen.Die projektbasierte Company IVONA wurde 2019 von dem italienisch-schweizerischen Tänzer Pablo Girolami gegründet. Als Zusammenschluss verschiedener Künstlerinnen und Künstler, die sich in diversen künstlerischen Sprachen, auch jenseits des Tanzes, engagieren, versteht sich IVONA als zeitgenössisches Zeugnis professioneller künstlerischer Forschung. Die erste Kreation von IVONA »Manbusha« entstand aus der Begegnung zwischen Girolami und dem Tänzer Giacomo Todeschi. Ihr Duett wurde auf verschiedenen Festivals in der Schweiz, Italien, Spanien, Deutschland, der Türkei und Portugal aufgeführt und mehrfach ausgezeichnet. 2022 gewann IVONA den ersten Preis beim internationalen Choreografiewettbewerb in Jerusalem sowie den renommierten italienischen Premio Twain Direzioni_Altre 2022. In Leipzig werden sie am 22. und 23. Juni 2024 ein neues Werk präsentieren: »Selective Breeding«.Zwei von Ballettdirektor und Chefchoreograf des Leipziger Balletts Mario Schröder geplante Leipziger Premieren der Spielzeit 23/24 werden auch beim Ballettfestival zu sehen sein. Der neu gestaltete Klassiker »Giselle« soll eine sphärische Verbindung von Tanz, Stimme und Körpern werden. Diese choreografische Uraufführung von Mario Schröder ist die erste Zusammenarbeit des international erfolgreichen Vokalensembles »Sjaella« mit dem Leipziger Ballett und dem Gewandhausorchester. »Giselle« ist die Abschlussvorstellung des Festivals am 29.6.24. Bereits am 23.6.24 präsentiert das Leipziger Ballett »Peter I. Tschaikowski«. Mario Schröder lud dafür den katalanischen Choreografen Cayetano Soto ein. Tschaikowski prägte und gestaltete durch seine Kompositionen das klassische Ballett wie nur wenige andere Komponisten. Der Mythos seiner Musik ist bis heute ungebrochen. Cayetano Soto zeichnet ein einnehmendes Portrait eines Mannes, der sein Leben nicht so leben konnte, wie er es wollte.